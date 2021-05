Cîțu și Orban anunță creșterea economiei, dar cresc și prețurile. Cum se explică? Câciu: O faci pe datorie guvernamentală

Experții economici avertizează că în perioada următoare ne-am putea confrunta cu scumpiri ale carburanților, alimentelor și energiei electrice. Unele se fac simțite deja. Lucru parcă de neînțeles, mai ales în contextul în care guvernanții în ultimele zile ne tot spun că România are o creștere economică importantă, că ne plasăm pe primul loc în Europa, ba chiar că România ar avea cea mai rapidă revenire economică din istorie. Economistul Adrian Câciu a explicat de ce această creștere economică nu este simțită și în buzunarul oamenilor, prin prețuri mai mici.

"Creșterea economică este un efect statistic. În momentul în care faci numai datorie ca să faci consum guvernamental, PIB-ul are și el niște componente statistice pe care se construiește, unul dintre ele consumul guvernamental și investițiile, care compensează de această dată cu o sumă finală, adică consumul populației și respectiv investițiile private, acestea fiind mai mari din partea statului, făcute pe datorie. Practic statistic crești, ai o creștere economică, dar o faci pe datorie guvernamentală, ceea ce înseamnă că ulterior oamenii vor trebui să plătească această datorie. ", a explicat Adrian Câciu, la Realitatea Plus.

Ce spun guvernanții

Reamintim că premierul Florin Cîțu a spus astăzi că România are cea mai rapidă revenire economică din istorie.

"Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv. Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă. În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze TOȚI romanii", ta transmis premierul Florin Cîţu printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Și Ludovic Orban a transmis practic același mesaj optimist, afirmând că România este pe primul loc între țările europene în ceea ce privește creșterea economică pe trimestrul I al anului 2021, cu 2,8%.

"România este campioana Europei la creștere economică, pentru al doilea trimestru consecutiv. După creșterea din trimestrul IV al anului 2020, de 5,3%, iată că România este pe primul loc între țările europene în ceea ce privește creșterea economică pe trimestrul I al anului 2021, cu 2,8%. Este clar că politica economică liberală, dusă în perioada pandemiei și continuată în acest an, a dat roade.", a scris Orban, tot pe Facebook.

