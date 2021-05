Zamfir, după ce Cîțu a anunțat cea mai rapidă revenire economică din istorie: Fantastic! Este rupt de orice realitate

"Din păcate ne-a obișnuit domnul prim-ministru cu un stil din ăsta propagandistic cum nu am mai văzut de la Revoluție încoace și pe lângă stilul ăsta propagandistic mai e și patetic. Domnule, este incredibil să ne anunțe practic o dată la două zile că orice măsură pe care o ia Guvernul este una fantastică. Domnule, totul este fantastic. Eu nu știu care sector din economie sau care pătură socială resimte aceste lucruri fantastice despre care vorbește primul-ministru că nu am auzit pe cineva. Se ști cum stau prețurile, cum s-au scumpit până acum și nu mai discutăm despre scumpirile care se așteaptă la energia electrică din vară, ca să nu mai adăugăm și faptul că inflația se va dubla față de ce a prognozat Guvernul. Ca atare, nu știu, eu încerc să îmi măsor cuvintele în a aprecia atitudinea primului-ministru. E clar că el este rupt de orice realitate.

Haideți că vă spun ce se întâmplă. Păi zilele trecute tot domnul Cîțu anunța un lucru extraordinar, cum suntem noi cei mai tari din Europa. De ce? pentru că exporturile din trimestrul 1 din 2021 au crescut față de trimestru 1 din 2020, adică primele trei luni din 2021 față de primele trei luni din 2020 au crescut cu 20%. Păi domnule, cât de limitat poți să consideri că sunt oamenii ăștia să vii cu o asemenea informație. Este evident că au crescut. Eu nu contest că au crescut exporturile cu 20% față de 2020. Păi în 2020 era lockdown planetar. Este evident că acum ai încasări mai mari decât atunci când economia era închisă. Cum să prezinți asta un succes? Ce succes? Că atunci când s-a deschis economia ai început să vinzi ceva. față de atunci când era închis.", a declarat Daniel Zamfir la Realitatea Plus.

Ce a spus Cîțu

"Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv. Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă.

În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze TOȚI romanii", a transmis astăzi premierul Florin Cîţu, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

