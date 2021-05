Ludovic Orban: România este campioana Europei la creștere economică

Ludovic Orban susține că România este pe primul loc între țările europene în ceea ce privește creșterea economică pe trimestrul I al anului 2021, cu 2,8%.

"România este campioana Europei la creștere economică, pentru al doilea trimestru consecutiv. După creșterea din trimestrul IV al anului 2020, de 5,3%, iată că România este pe primul loc între țările europene în ceea ce privește creșterea economică pe trimestrul I al anului 2021, cu 2,8%. Este clar că politica economică liberală, dusă în perioada pandemiei și continuată în acest an, a dat roade.

Economia românească a intrat pe un trend rapid de revenire, care ne clasează pe primul loc în Uniunea Europeană. În continuare, Guvernul și majoritatea parlamentară a coaliției urmărește cu interes maxim dezvoltarea economică, investițiile, toate măsurile de sprijin către mediul de afaceri, pentru că acest trend de creștere economică trebuie consolidat. Nu există bunăstare fără creștere economică și nu există creștere economică fără investiții.", a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Cîțu: Cea mai mare criză economică din ultima sută de ani

Și premierul Florin Cîţu a susținut astăzi că România are cea mai rapidă revenire economică din istorie. El a declarat că se așteaptă ca această creștere economică să continue și în următorii ani.

"Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv. Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă. În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze TOȚI romanii", a transmis Florin Cîţu printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Și economistul Adrian Câciu a declarat astăzi că suntem campioni, doar că la altceva - la evaziune fiscală. Potrivit lui, România are o evaziune fiscală de 11% din PIB, care înseamnă 20 de miliarde de euro, și o economie neagră de aproape 60 de miliarde de euro.

