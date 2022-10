Celebrele statui de pe Insula Paștelui au fost cuprinse de flăcări (video și imagini în articol)

Un incendiu a deteriorat statuile enigmatice de pe Insula Paștelui, părțile carbonizate fiind ireparabile. Un număr necunoscut de statui sculptate în piatră au fost afectate de incendiu, a declarat subsecretarul pentru patrimoniul cultural al Chile. Insula Paștelui are aproape 1.000 de megaliți, cunoscuți sub numele de moai. Au capete supradimensionate și au în general aproximativ 4 m înălțime.

Statuile au fost sculptate de un trib polinezian acum mai bine de 500 de ani.

Incendiul, care a izbucnit luni, a afectat „aproape 60 de hectare”, a scris pe Twitter Carolina Perez Dattari, oficialul patrimoniului cultural. Se spune că incendiul a fost început în mod deliberat și este centrat în jurul vulcanului Rano Raraku din Insula Paștelui - care este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Insula Paștelui se află la 3.500 km în largul coastei Chile. Economia se bazează pe turism și a fost redeschis în urmă cu doar trei luni după închiderea sa în timpul pandemiei de Covid-19. Situl a fost acum închis din nou, în timp ce o echipă de conservare examinează amploarea pagubelor.

Nearly 148 acres of the World Heritage site, also known as Rapa Nui, has suffered “damage that can’t be undone” according to the local mayor ⤵️ pic.twitter.com/9KVFCQ8mJy