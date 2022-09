Bunica Gherghina loveşte din nou! Cele mai bune turte îndoite cu brânză, celebra reţetă de pe Tik Tok

Femeia le-a prezentat urmăritorilor ei cum se pregătesc turtele îndoite cu brânză sau scovergi, așa cum sunt cunoscute în Moldova.

Ingrediente pentru turte îndoite cu brânză:

o jumătate de kilogram de brânză, indiferent de care aveți

1 kg de făinădrojdie proaspătă (cât o nucă)

3 ouă

sare

zahăr

jumătate de litru de apă caldă

Mod de preparare

În bolul cu făină punem drojdia. Apoi se adaugă un vârf de lingură de sare, după care o lingură plină cu zahăr. Apa se pune treptat și începem a frământa. Coca se lasă la dospit o jumătate de oră. Până se dospește coca, pregătim brânza cu cele 3 ouă.

Peste brânză adăugam ouăle și amestecăm.

Cine este bunica Gherghina

Bunica Gherghina este din comuna Poroschia, județul Teleorman și are 72 de ani. În tinerețe a fost croitoreasă și vânzătoare, iar bătrânețea și-o petrece liniștită și plină de viață, în casa unde a trăit până la această vârstă respectabilă. Recunoaște că s-a îndrăgostit din dragoste, iar acum vorbește cu multă emoție de cel pe care l-a prețuit atât de mult.

Cea mai veche pâine din istorie are 14 400 de ani

Cea mai veche dovadă din istorie a existenței pâinii, care datează de acum 14 400 de ani, a fost descoperită în Iordania, conform unei cercetări publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Turtele matusalemice au fost făcute într-un cuptor improvizat în pământ de un grup de vânători Natufieni în Shubaya 1, un sit arheologic localizat la 209 kilometri distanță de capitala iordaniană, Amman. Vechimea sa e importantă pentru că precede Prima Revoluție Agricolă cu patru milenii, ceea ce sugerează că vânătorii făceau pâine cu ajutorul cerealelor sălbatice, scrie Vice. Coacerea grânelor sălbatice cel mai probabil i-a inspirat pe oamenii preistorici să cultive primele terenuri din istorie, o inovație care a pus bazele civilizației moderne.„Turtele sunt foarte similare cu pasca evreiască descoperită în câteva situri neolitice și romane din Europa și Turcia”, a zis într-o declarație prima autoare, Amaia Arranz Otaequi, arheobotanistă la Universitatea din Copenhaga. „Așadar acum știm că produsele de tipul pâinii erau produse cu mult înainte de dezvoltarea fermelor.”

Resturile au fost identificate ca cea mai veche dovadă a producției de pâine, cu ajutorul unor tehnici științifice avansate. Lara Gonzalez Carratero, o doctorandă la Colegiul Universitar din Londra, a analizat 24 de resturi pline de cenușă recuperate din Shubayqa 1 cu ajutorul microscopiei electronice cu scanare, o metodă mult mai precisă decât microscopul optic tradițional. Procesul a scos la iveală semnăturile unor strămoși nedomesticiți ai culturilor moderne, printre care se numără orzul, un soi de grâu pitic și ovăz, care au fost decojite, bătute, frământate în aluat și gătite de natufieni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News