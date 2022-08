Bomboane din colivă, rețeta. Desertul inedit cu o surpriză delicioasă în interior

Ingrediente

Colivă

- 250 gr arpacaş

- 1 praf de sare

- 750 ml apă

- 150 gr zahăr

- 50 gr biscuiţi

- 50 gr biscuiţi negri

- 100 gr migdale

- 1 linguriţă esenţa de rom

- 1 linguriţă esenţa de vanilie

- 1 linguriţă coajă de portocală

Decor

- după gust bomboane decorative

- după gust cacao

- după gust ciocolată Kinder

- după gust mix de nuci, migdale şi caju

Cum se prepară

Pentru început, pregătim arpacaşul. Îl spălăm bine în mai multe ape. Punem într-o cratiţă apa la fiert, adăugăm un praf de sare şi lăsăm să dea în clocot. Adăugăm în apă arpacaşul, amestecăm din când în când să nu se prindă, până scade toată apa.

Când arpacaşul a fiert, îl lăsăm 30 de minute să se răcească, după care putem să adăugăm restul de ingrediente. Pentru început, adăugăm zahărul şi amestecăm bine până se topeşte. Cu ajutorul unui blender mărunţim biscuiţii simpli şi cei cu cacao, după care îl adăugăm peste arpacaş. Amestecăm bine, până se încorporează. Peste arpacaş adăugăm esenţa de vanilie, esenţa de rom, coaja rasă de portocală şi migdalele mărunţite cu ajutorul unui cuţit. Toate ingredientele se amestecă bine, până se încorporează.

Am luat din coliva realizată în jur de o lingură, în mijloc am aşezat o bomboană de ciocolată Kinder, am acoperit bine şi am format apoi o biluţă rotundă cu ajutorul palmelor. La fel am procedat şi cu restul de colivă doar că în mijloc am pus caju, nuci, migdale. După ce am format bilele, le-am tăvălit prin bomboanele colorate şi prin cacao. Bomboanele de coliva se ţin la frigider şi se servesc reci. Poftă bună!

BONUS: Chec la metru

Ingrediente

Aluat:

10 ouă

1 praf de sare

20 linguri zahăr (375 g)

2 plicuri zahăr vanilinat (8 g/plic)

esenţă de vanilie

550 g făină

1 plic de praf de copt (10 g)

30 g cacao

2 linguri apă

esenţă de rom

Cremă:

3 ouă

250 g zahăr

2 plicuri zahăr vanilinat (8 g/plic)

esenţă de vanilie

150 g făină

1 l lapte

250 g unt

Pentru decor:

150 g ciocolată cu rom

2 linguri apă

2 linguri cu nucă de cocos rasă

Cum se prepară

Se separă albuşurile de gălbenuşuri. Albuşurile se bat spumă cu un praf de sare. Se mixează apoi cu zahărul şi zahărul vanilinat până când devin ca o bezea. Se adaugă gălbenuşurile şi esenţa de vanilie şi se omogenizează. Se încorporează făina şi praful de copt, amestecând uşor, de jos în sus, cu o spatulă de silicon. Se dă drumul la cuptor pentru a se încălzi.

Se toarnă circa jumătate din aluat într-o tavă unsă cu ulei şi tapetată cu hârtie de copt. În cealaltă jumătate de aluat se pun cacaua, apa şi esenţa de rom şi se amestecă uşor. Se pune apoi aluatul obţinut într-o tavă unsă cu ulei şi tapetată cu hârtie de copt.

Se bagă tăvile la cuptor până când checurile trec de testul scobitorii. După ce checurile se răcesc, se începe prepararea cremei. Se pune o cratiţă cu apă la foc. Într-o altă cratiţa se mixează ouăle cu zahărul, zahărul vanilinat şi esenţa de vanilie. Se încorporează faină, apoi laptele. Se adauga untul tăiat bucăţele şi se pune cratiţa pe baie de abur. Se mesteca continuu în ea cu un ţel până când crema se îngroaşă.

Checurile se taie felii. Fiecare felie de chec se unge cu cremă. Feliile se lipesc între ele alternând culorile şi formând două noi checuri.

*Se pot pune feliile de chec şi într-un singur chec, dacă aveţi pe ce să îl aşezaţi. De aici şi denumirea de chec la metru.

Cu crema rămasă se ung checurile pe deasupra şi pe laterale. Se topeşte ciocolata cu două linguri de apă şi se pune peste checuri. Se presară nucă de cocos pe deasupra. Prăjitură Trenuleţ se pune la frigider şi se serveşte a doua zi. Feliile se taie oblic, începând cu un colţ.

