Legătura incredibilă între fasole și CIOCOLATĂ. Bilic: O dovadă în plus că sănătatea are gust

"Când spui bogat în fibre, spui fasole și ciocolată.

Primul produs la care ne gândim când vine vorba de fibre, sunt cerealele integrale. Pâine neagră, fulgi de ovăz, paste integrale sau biscuiți digestivi sunt alimente bogate în fibre. Dar e vorba de fibre insolubile, care sunt agresive și dure, ele pot irita tubul digestiv dacă sunt consumate în cantitate mare.

Care sunt produsele care au un raport optim fibre solubile/fibre insolubile? Fasolea se află pe primul loc într-un top al produselor bogate în fibre. Legumele boabe de tip fasole, mazăre linte, năut, soia trebuie incluse în dietă de minim 2 ori/ săptămână. Para e un fruct de sezon și ocupă poziția 3 în top, întrecând mărul la capitolul fibre.

Pe locul 6 este avocado, iar pe locul 10 migdalele-atenție la cantitate! Pe locul 7 sunt prunele uscate, ca să nu uitați de ele la iarnă.

Da, ați văzut bine, pe locul 9 este ciocolata neagră - o surprinzătoare sursă de fibre! Și o dovadă în plus că sănătatea are gust", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Instagram.

Nutriționistul Mihaela Bilic a desființat mai multe alimente pe care le consumăm periodic, dacă nu chiar zilnic.

"Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte, așa că astăzi mi-am propus să vă arăt câtă grăsime și cât zahăr găsim în produsele de ronțăit, fie că sunt dulci sau sărate. Ronțăielile sunt uscate, așa că simțurile noastre nu mai pot evalua, nu mai pot să-și dea seama cât de gras sau de dulce este un produs, pentru atunci că atunci când e uscat, îl considerăm pâine goală.

Covrigeii sau pâinea remenită la cuptor, ai crede că are numai făină, drojdie și apă... ei bine, în ele avem 15 gr. de ulei. Uleiul este cel mai concentrat nutrient, 9 calorii/gr, spre deosebire de zahăr care are doar 4 calorii/gr. Deci considerați gram și calorie, adică 15 grame = 150 de calorii. Deci nu e pâine goală! N-o mâncați cu relaxare! Are ulei!