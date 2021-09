Musli, cartoful, pâinea rumenită, desființate de Mihaela Bilic. Pericolul din ele: Spectaculos! Să NU ziceți că nu știați

"Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte, așa că astăzi mi-am propus să vă arăt câtă grăsime și cât zahăr găsim în produsele de ronțăit, fie că sunt dulci sau sărate. Ronțăielile sunt uscate, așa că simțurile noastre nu mai pot evalua, nu mai pot să-și dea seama cât de gras sau de dulce este un produs, pentru atunci că atunci când e uscat, îl considerăm pâine goală.

Covrigeii sau pâinea remenită la cuptor, ai crede că are numai făină, drojdie și apă... ei bine, în ele avem 15 gr. de ulei. Uleiul este cel mai concentrat nutrient, 9 calorii/gr, spre deosebire de zahăr care are doar 4 calorii/gr. Deci considerați gram și calorie, adică 15 grame = 150 de calorii. Deci nu e pâine goală! N-o mâncați cu relaxare! Are ulei!

Dacă vorbim despre pernuțe cu cașcaval și chimen, cantitatea de grăsime crește la 25 de gr, pentru că și cașcavalul aduce grăsimea lui. Nu e pâine goală!

Iar banalul cartof, pe care-l știe toată lumea, 90 de calorii bucata, când îl transformăm în chipsuri... ce se întâmplă? La 100 de gr de chipsuri avem fabuloasa cantitate de 35 de grame de ulei. Deci cartoful chips are 450 de calorii, nu doar 90 cât are cartoful.

La dulciuri, lucrurile sunt și ele interesante!

Musli, dacă credeați până acum că este vorba doar despre niște cereale sănătoase, ei bine, sunt ele niște cereale, dar au adăugat 15 gr. de ulei. Dacă nu mă credeți citiți eticheta! Și mai au și 25 gr de zahăr. Un pliculeț de zahăr (n.r cum este afișat pe etichete) reprezintă o linguriță de zahăr. Asta înseamnă Musli și de asta de mănâncă doar două linguri la micul dejun.

Biscuiții cu unt, bineînțeles că avem și zahăr și grăsime în plus. Adică, 25 de grame de grăsime, din unt, și 25 de gr. de zahăr.

Dacă biscuiții sunt cu ciocolată, ce să vezi, pe lângă cele 25 de gr de ulei, sărim la 7 pliculețe de zahăr, adică 35 de gr. de zahăr. Spectaculos! Nici nu pot să le țin ca să realizați cât de multe sunt.

Napolitanele au și ele aceeași compoziție uluitoare: 25 de gr. grăsime, 7 pliculețe de zahăr.

Așa că... alternativă la ronțăieli sunt produse care sunt ori făcute în casă, ori mâncate pe clasic, ca atare. La ronțăielile sărate avem pâine cu unt, croissantul, iar la partea dulce avem fie un pandișpan, o plăcintă, un orez cu lapte.

Cam asta înseamnă, ca să nu ziceți că nu știați!", a explicat nutriționistul Mihaela Bilic, într-un videoclip pe pagina de Facebook.