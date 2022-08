Vremuri tulburi pentru moneda europeană. Comisia Europeană: Încrederea în economia zonei euro, la cel mai redus nivel din ultimele 18 luni

Potrivit datelor publicate marţi de Comisia Europeană, indicele sentimentului economic (ESI) a scăzut la 97,6 puncte în august, de la 98,9 puncte în iulie. Cifra comunicată de Executivul comunitar diferă de estimările analiştilor, care se aşteptau la un declin de până la 98 de puncte.



Indicele este acum la cel mai redus nivel din februarie 2021 şi rămâne sub nivelul mediu pe termen lung. În august a fost a treia lună de declin consecutiv.



În industrie, încrederea a scăzut la 1,2 puncte în august, de la 3,4 puncte în iulie, în timp ce încrederea în sectorul serviciilor, responsabil pentru două treimi din PIB-ul zonei euro, a scăzut la 8,7 puncte, de la 10,4 puncte.



Luna aceasta, indicele privind încrederea consumatorilor s-a situat la minus 24,9 puncte, o îmbunătăţire faţă de minus 27 puncte luna precedentă.



De asemenea, indicele privind aşteptările inflaţioniste în industrie a scăzut la 43,7 puncte în august, de la 45,3 puncte în iulie, continuând tendinţa descrescătoare de la nivelul de vârf de 59,3 puncte în aprilie.



În plus, consumatorii se aşteaptă ca în următoarele 12 luni presiunile inflaţioniste să scadă. În august, indicele privind aşteptările inflaţioniste a coborât la 36,8 puncte, de la 42,7 puncte luna precedentă, mult sub nivelul record de 62,8 puncte din martie, notează Agerpres.

Curs BNR 30 august 2022. Euro și Francul Elvețian s-au prăbușit. Leul, apreciere pe linie. Anunțurile momentului de la Banca Națională

Euro a scăzut astăzi, 30 august, sub 4,87 lei, fiind anunțat de Banca Națională a României la 4,8652 lei, după o scădere cu 0,0055 lei.

Dolarul american a scăzut la 4,8497 lei, cu 0,0420 lei.

Și Francul elvețian a scăzut sub 5 lei, la 4,9933 lei (-0,0643 lei).

Lira sterlină a ajuns la 5,6896 lei, după o apreciere a leului cu 0,0245 lei în raport cu moneda britanică.

Și leva bulgărească a scăzut la 2,4875 lei (-0,0028 lei), precum și noua liră turcească la 0,2668 lei (-0,0022).

Gramul de aur se află la 270,2277 lei (-0,6735 lei).

După scăderea ceva mai semnificativă a dolarului american astăzi, Euro obține un avans în raport cu moneda americană, reușind astăzi să valoreze 1,0032 USD. Reamintim că, în urmă cu o zi, valora sub 1 dolar american.

ROBOR-ul continuă să aibă fluctuații minore, rămânând în jurul valorii de aproape 8%, fiind totuși departe de procentul la care ar fi trebuit să fie, conform informațiilor din BNR, dar stagnând.

Astăzi, ROBOR la trei luni a scăzut cu 0,01%, la 7,94%, pe când cel la 6 luni a crescut cu 0,01% la 8,12%. Cel la 12 luni a stagnat la 8,26%. Amintim că, în mod normal, conform consilierului guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, ROBOR trebuia să fie undeva la 6,50%, după cum spune regula pieței.

