Data actualizării: 13:40 03 Noi 2025 | Data publicării: 12:46 03 Noi 2025

Vacanță în România cu final tragic: Un turist italian a murit la Castelul Bran
Autor: Doinița Manic

castelul bran Castelul Bran, locul în care a murit turistul italian. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Un turist care a venit din Italia pentru a vizita Castelul Bran a murit.

Un turist din Italia, venit în România pentru a vedea Castelul Bran, a murit ieri, 2 octombrie, chiar în incinta castelului. Bărbatul în vârstă de 55 de ani venise cu un grup să viziteze „tărâmul lui Dracula”, scrie Biz Brașov.

Potrivit oamenilor care îl însoțeau, bărbatul avea afecțiuni cardiace și acuzase dureri în zona toracelui de dimineață. În timp ce vizita castelul, i s-a făcut brusc rău și a căzut la pământ. În grup erau și medici care au încercat să-l resusciteze până la sosirea ambulanței. Ulterior, medicii ajunși la fața locului au încercat să îl resusciteze mai bine de 40 de minute, dar fără succes, în cele din urmă fiind declarat decesul bărbatului.

După producerea acestui incident, administrația Castelului Bran a sistat accesul turiștilor în incinta domeniului.

Cauza exactă a decesului bărbatului va fi stabilită în urma necropsiei

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au anunțat că au deschis un dosar penal în acest caz.  

„Față de aspectele semnalate, a fost constituită o echipă operativă, care s-a deplasat în zona indicată, unde a fost identificată persoana fără semne vitale, stabilite de către personalul medical. Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 55 de ani, cetățean italian, care se afla într-un grup de vizitatori din același stat și care, din primele date, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale. Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la producerea decesului. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au transmis polițiștii.

