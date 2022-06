Lucian Heiuș, șeful ANAF, a participat la dezbaterea organizată de DCMedia Group, intitulată "Digitalizarea României: noile provocări ale transformării digitale". El a vorbit despre două proiecte importante care vizează digitalizarea ANAF.

"Zic să începem cu știrea momentului că am văzut-o peste tot. Înțeleg că de la 1 iulie vor fi implementate două platforme importante pentru transportul de mărfuri. De ce nu avem norme? De ce se plâng transportatorii că vom intra în blocaj? De ce se plâng de birocrație când e vorba de digitalizare?", l-a întrebat realizatoarea Elena Cristian pe Lucian Heiuș, șeful ANAF.

"Digitalizarea este un proces și un pas foarte important pentru reformarea ANAF-ului, iar noi chiar am făcut acest proiect care se numește ”Reforma ANAF prin digitalizare” și am început să facem primii pași în acest sens. Să știți că ANAF-ul și Ministerul de Finanțe, pentru că colaborăm cu Ministerul de Finanțe deoarece CNIF-ul, cei care asigură suportul IT și al ANAF-ului, și al Ministerului de Finanțe este subordonat Ministerului de Finanțe. Avem contacte permanente cu mediul de afaceri și încercăm să răspundem cât mai operativ la toate nevoile pe care ei le ridică. Este un proces complicat, este un proces nu ușor de implementat și de parcurs, dar acest drum pe care am început cred că este drumul corect și pe care trebuie să mergem cu foarte multă tenacitate.

355 de milioane de euro pentru această digitalizare, bani din PNRR

Avem prin PNRR alocați 355 de milioane de euro pentru această digitalizare a Ministerului de Finanțe și implicit a ANAF-ului și ne dorim ca într-adevăr la finalul acestui program, undeva la sfârșitul anului 2015, cum sunt astăzi prevăzuți pașii pe care trebuie să-i urmăm, într-adevăr să avem o administrație fiscală modernă, digitalizată și care să răspundă și nevoilor partenerilor noștri sociali, mediului de afaceri în speță.

Eu îmi doresc ca prin această digitalizare să creștem conformarea voluntară la declarare și la plată. Cum facem acest lucru? Oferind cât mai multe servicii către contribuabili. În același timp, trebuie să avem și platforme care să ne permită să răspundem provocările care există pe piață și să putem să facem acele celebre analize de risc și să identificăm acolo unde într-adevăr se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o economie normală și cât mai corectă, și onestă.", a explicat Lucian Heiuș, șeful ANAF.

Cum scăpăm de birocrație?

Lucian Heiuș a mai explicat și cum va fi redusă birocrația prin digitalizarea instituției.

"Știți că există spațiu privat virtual care funcționează binișor. Deja cred că marea majoritate a contribuabililor apelează și își depun toate declarațiile prin spațiul privat virtual. Lucrăm în continuare și există proiecte pentru dezvoltarea permanentă a acestei platforme. Vrem să ajungem ca și de pe telefonul mobil să poate orice contribuabil să intre în spațiul privat virtual și să poată să-și vadă de la fișa fiscală, până la depunerea oricărei declarații. Vrem să ajungem prin spațiul virtual privat să avem un dialog deschis nu doar prin acea metodă clasică de a pune o întrebare și de a primi un răspuns, ci să putem intra chiar video call-uri cu contribuabilii. Acest spațiu privat virtual va deveni interfața între ANAF și contribuabili pentru că și eu îmi doresc, așa cum cred că își doresc marea majoritate a contribuabililor, ca contactul direct între angajatul Fiscului și agentul economic să se reducă la minim. Totul să poată fi la un click distanță, orice operațiune care trebuie să fie făcută din partea unui agent economic.

Finalizarea întregului proces de digitalizare a ANAF, așa cum este prevăzut în PNRR, este decembrie 2025. Nu vă ascund că lucrăm intens să încercăm să găsim niște mecanisme de a urgenta și de a reduce cu cel puțin doi ani acest proces care nu este unul simplu, de altfel.", a mai spus Lucian Heiuș.

