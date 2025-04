Și tu prepari așa drobul pentru Paște? Medicul Alin Popescu: E nenorocire completă

Ouă roșii, drob, friptură de miel, ciorbă, pască și cozonac, toate își fac loc pe masa festivă. Însă, după o perioadă de post, stomacul nostru nu este pregătit pentru un „asalt culinar”, avertizează medicii.

Medicul Alin Popescu atrage atenția, într-un interviu acordat DC News, asupra modului în care ar trebui să ne raportăm la alimentație în această perioadă, pentru a evita disconfortul digestiv și alte complicații.

„Stomacul nostru nu este pregătit să primească mâncare ca pe bandă rulantă. Nu trebuie să mâncăm totul odată. Este foarte important, în această perioadă, să facem cât mai multă mișcare”, a zis specialistul.

Un aspect esențial, spune medicul, este să ținem cont de timpul gastric al digestiei, adică perioada necesară organismului pentru a procesa diferite tipuri de alimente.

„Acest timp gastric durează între o oră şi patru ore, în funcţie de alimentele consumate. Cel mai greu se digeră carnea de oaie. Carnea de miel e un pic diferită. Mielul, vita, se digeră în trei ore, iar mâncarea mai uşoară în două ore. Eu dacă am mâncat ceva uşor, am nevoie de două ore să diger. Dacă am mâncat drob, am nevoie de trei ore. În niciun caz jumătate de oră. Dacă este în foietaj drobul, e nenorocire completă”, a explicat medicul Alin Popescu.

Pentru o digestie mai ușoară, specialistul recomandă un ritm mai echilibrat al meselor:

„Dacă începi cu alimente grele, trebuie să lași timp între mese. Mai bine o masă de prânz cu trei feluri, iar al patrulea să fie ceva ușor. Bea un pahar de vin, dar apoi lasă trei-patru ore, plimbă-te, fă mișcare, și abia apoi mănâncă din nou, seara, două feluri. După aceea, mai lasă cel puțin două ore și jumătate pentru digestie înainte să mergi la culcare. Asta e o regulă pe care mulți nu o respectă, din păcate. Niciodată nu trebuie să mergem la culcare cu stomacul plin.”

Sfatul medicului este clar: bucuria sărbătorii nu trebuie să se transforme într-o povară pentru organism. Cu puțină moderație și mișcare, ne putem bucura de toate bunătățile pascale fără să ne punem sănătatea în pericol.

