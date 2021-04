Rețete miel, drob, ciolan. S-au aflat secretele lui Scărlătescu: Țineți minte două lucruri!

Întrebat care este secretul rețelelor sale, care au ajuns în topul căutărilor înainte de Paşti, chef Cătălin Scărlătescu a spus că anul acesta a avut noroc.

„Eu asta ştiu să fac, de mâncare. Anul ăsta mi-a ieșit mie, sunt eu norocos. Poate la anul o să fie Bontea sau Dumitrescu", a spus Scărlătescu.

„Colegii mei Dumitrescu și Bontea pun suflet în mâncare, iar eu le spun că este greșit. Se pune sare. Se pune și piper. În momentul în care știi să asezonezi o mâncare, va fi în top. Aia va fi plăcută și va fi mâncată cu mare plăcere și de aia vă duceți aminte, nu de suflet. Sufletul trebuie să ne rămână nouă. Dacă nu am suflet, nu pot găti.

Secretul de la friptura de miel este foarte simplu: muncă, muncă și iar muncă. Am greșit-o de atâtea ori că nu mai vreau să o mai greșesc. Din momentul în care mi-a ieșit o friptură din asta superbă, eu am păstrat rețeta. (...) Trebuie să țineți minte doar atât temperatură și timp. Poezia aia cu trebuie să ții mielul într-un baiț, să îl condimentezi. Nu, mielul are nevoie doar de apă și de sare, atât. Mielul are un gust divin. De ce se stric cu o grămadă de condimente? Nu fac niciodată aşa ceva.

Referitor la drob ingredientele trebuie să fie proaspete, toate organele de miel, de berbecuț să fie proaspete și foarte multă verdeață din grădină, leuștean, mărar, pătrunjel, ceapă, usturoi verde şi ouă.

Ciolanul îl fac doar în apă. Pun un pic de apă la cuptor și-l las la o anumită temperatură, o anumită perioadă de timp și este foarte, foarte fraged”, a spus, la Antena 3, Cătălin Scărlătescu.