UPDATE. Putin, în alertă; FSB a deschis dosar pe numele lui Prigojin, după ce acesta a chemat rușii la „revoltă armată” împotriva Kremlinului /video

UPDATE 2

În urmă cu 10 minute, comandamentul militar regional din Moscova a ordonat codul FORTRES pentru întreg districtul militar MSOcow.

UPDATE 1

Comitetul Național Antiterorism al Rusiei a cerut vineri ca Evgheni Prigojin, fondatorul companiei militare private Wagner, să oprească „acțiunile ilegale” și a declarat că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a început o anchetă de revoltă în legătură cu declarațiile sale recente, scrie TASS.

„Declarațiile care sunt răspândite în numele lui Evgheni Prigojin sunt absolut nefondate. În legătură cu aceste declarații, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a început o anchetă cu privire la un apel la o revoltă armată. Cerem ca acțiunile ilegale să fie oprite imediat", a spus comisia într-un comunicat.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri mai devreme că președintele rus Vladimir Putin este conștient de situația care se desfășoară în jurul lui Prigojin și că sunt luate măsurile necesare.

Ministerul rus al Apărării a declarat vineri mai devreme că rapoartele care circulă pe rețelele de socializare care susțin că Forțele Armate Ruse au lansat o lovitură în „taberele PMC Wagner” sunt false. Ministerul a mai spus că forțele ruse continuă să efectueze misiuni de luptă pe linia de angajare cu forțele ucrainene.

Reamintim că șeful grupului militar privat Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat vineri conducerea militară rusă că a lovit o tabără militară Wagner și a ucis o „cantitate imensă” din forțele sale.

Wagner channels just published a video claiming russian MOD forces just attacked their training camp with missiles. https://t.co/76YPQhjYB8 pic.twitter.com/OyaLxU7a5g