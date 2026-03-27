€ 5.0953
|
$ 4.4085
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.4085
 
DCNews Politica Premierul slovac Robert Fico, pentru prima oară în România/ UPDATE - Întâlnire cu premierul Ilie Bolojan (VIDEO)
Data actualizării: 11:32 27 Mar 2026 | Data publicării: 10:44 27 Mar 2026

Premierul slovac Robert Fico, pentru prima oară în România/ UPDATE - Întâlnire cu premierul Ilie Bolojan (VIDEO)
Autor: Iulia Horovei

robert fico ilie bolojan Premierul slovac Robert Fico (s) și premierul Ilie Bolojan (d). Sursa foto: Captură video Guvernul României, Youtube

Premierul slovac, Robert Fico, a fost primit vineri dimineață de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia vizitei sale oficiale în România, urmând să aibă discuţii și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

UPDATE: Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost primit vineri la Palatul Victoria de prim-ministrul Ilie Bolojan, în cadrul unui ceremonial cu onoruri militare şi intonarea imnurilor Republicii Slovace şi României.

UPDATE: Premierul Robert Fico este primit, acum, de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Potrivit programului anunţat de Guvern, cei doi premieri vor avea o întrevedere tete-a-tete, după care este programată o întâlnire în plenul delegaţiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Apoi, cei doi vor participa şi la ceremonia oficială de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă pentru o perioadă de cinci ani.

După-amiază, şefii celor două executive se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din România.

 

Știre inițială

Premierul slovac, Robert Fico, efectuează vineri, 27 martie, o vizită oficială în România, fiind primit în această dimineață de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Robert Fico, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Președintele României Nicușor Dan (s) îl primește pe premierul slovac Robert Fico (d) la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele României Nicușor Dan (d) îl primește pe premierul slovac Robert Fico (s) la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul slovac Robert Fico, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele României Nicușor Dan îl primește pe premierul slovac Robert Fico la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Întâlnire programată la Palatul Victoria

Prim-ministrul Slovaciei urmează să aibă discuţii astăzi și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Potrivit programului anunţat de Guvern, cei doi premieri vor avea o întrevedere tete-a-tete, după care este programată o întâlnire în plenul delegaţiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Bolojan şi Fico vor participa şi la ceremonia oficială de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă pentru o perioadă de cinci ani.

După-amiază, şefii celor două executive se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din ţara noastră, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

robert fico
slovacia
nicusor dan
ilie bolojan
vizita oficiala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Țara din Golf care își dorește intensificarea atacului asupra Iranului: „Oportunitate istorică”
Publicat acum 17 minute
Economistul Adrian Negrescu, optimist după ce a analizat execuția bugetară pentru primele două luni: În 2025, gaura din buget era dublă
Publicat acum 38 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Economia în epoca geopoliticii
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 14 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Accident grav în Dâmboviţa: Microbuz cu elevi implicat într-o coliziune cu un autocamion la Tărtăşeşti. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Publicat acum 3 ore si 45 minute
Semnătura lui Trump, pe bancnotele americane: Decizie fără precedent în SUA
Publicat acum 3 ore si 37 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 28: SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentari / Sirenele sună în Bahrain / Alertă de securitate sporită și în Qatar
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close