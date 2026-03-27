Premierul slovac Robert Fico, pentru prima oară în România/ UPDATE - Întâlnire cu premierul Ilie Bolojan (VIDEO)

UPDATE: Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost primit vineri la Palatul Victoria de prim-ministrul Ilie Bolojan, în cadrul unui ceremonial cu onoruri militare şi intonarea imnurilor Republicii Slovace şi României.

Știre inițială

Premierul slovac, Robert Fico, efectuează vineri, 27 martie, o vizită oficială în România, fiind primit în această dimineață de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Robert Fico, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Președintele României Nicușor Dan (s) îl primește pe premierul slovac Robert Fico (d) la Palatul Cotroceni, 27 martie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Întâlnire programată la Palatul Victoria

Prim-ministrul Slovaciei urmează să aibă discuţii astăzi și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Potrivit programului anunţat de Guvern, cei doi premieri vor avea o întrevedere tete-a-tete, după care este programată o întâlnire în plenul delegaţiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Bolojan şi Fico vor participa şi la ceremonia oficială de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă pentru o perioadă de cinci ani.

După-amiază, şefii celor două executive se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din ţara noastră, notează Agerpres.