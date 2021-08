Porumb fiert. Câte calorii are „atracția verii“

Cei care de-abia așteaptă vara pentru a mânca un porumb fiert, dar care încearcă să aibă grijă și la numărul de calorii, vor să știe dacă acesta îngrașă sau nu și câte calorii are, până la urmă, un porumb fiert.

Deși porumbul fiert conține zahăr, acesta nu este un aliment cu un indice glicemic ridicat, fiind considerat cu un indice glicemic de la mic la mediu.

Porumb fiert: Calorii la 100, 200 și 300 de grame

100 de grame de porumb fiert are 96 de calorii. În plus, acesta conține 3,4 g proteine, 1,5 g lipide, 21 g carbohidrați și 2,4 g fibre. Calculat la 200 grame, porumbul fiert are 192 calorii, 6,8 g proteine, 3 lipide, 42 g carbohidrați, 4,8 g fibre. La 300 de grame, porumbul fiert are 288 de calorii, 10,2 g proteine, 4,5 g lipide, 63 g carbohidrați și 7,2 g fibre.

În condițiile în care un porumb fiert mediu are aproximativ 100 de grame înseamnă că acesta are doar 96 de calorii. În aceste condiții, vă puteți satisface pofta și puteți mânca oricând un porumb fiert.

Totuși, trebuie ținut cont că aceste 96 de calorii se adună dacă alegeți să mâncați mai mulți porumbi. De aceea, este indicat să nu faceți exces, porumbul fiert fiind un aliment sățios, sănătos și care nu îngrașă foarte tare.

Calorii porumb fiert: Ce conţine o porţie

Porumbul conține carbohidraţi, care sunt foarte importanți pentru buna funcţionare a organismului. Astfel, un adult are nevoie zilnic de aproximativ 130 de carbohidraţi deoarece organismul nostru funcţionează normal.

Un porumb fiert conţine cam 30 de carbohidraţi. Asta înseamnă că dacă vrei să slăbeşti poţi înlocui masa de seară cu porumb fiert, plin de fibre săţioase.

În plus, porumbul conţine proteine. Acestea reprezintă un adevărat combustibil pentru metabolism, dar are și un conţinut scăzut de grăsimi. Asta face ca acesta să fie mai eficient şi mai hrănitor decât o friptură grasă.

Porumbul fiert conţine și fibre vegetale, care menţin senzaţia de saţietate şi te fac să mănânci mai puţin. Mai mult de atât, fibrele ajută la menţinerea glicemiei în limite normale şi menţine colesterolul la un nivel acceptabil.

În plus, porumbul fiert conţine şi potasiu. Acesta ajută la buna funcţionare a muşchilor, inimii şi echilibrează cantitatea de apă reţinută de corp.

De asemenea, în porumb găsim și vitamina A, care este un antioxidant natural foarte important pentru sănătatea ta şi funcţionarea corectă a organismului, pentru un metabolism rapid, care te ajută să slăbeşti uşor.

Cu ce alimente se poate combina porumbul

Deoarece porumbul face parte din categoria cereale și amidonoase, adică un echivalent al cartofului și orezului, dacă este consumat în cantități mari poate duce la o dezechilibrare glicemică, îngrășând și depunându-se sub formă de grăsimi pe ficat.

Astfel, porumbul poate fi mâncat cu o porție de legume, precum vinete, ciuperci sau dovlecei.

Porumbul poate fi combinat și cu alte alimente, însă trebuie avut grijă la formula sănătoasă a unei mese: 20 -25% proteine, 50 – 55% glucide (carbohidrați) și 25 – 30% lipide (grăsimi), scrie BZI.