OFICIAL! România, pe valul 7 al inflației! Cristian Popa (BNR) vine cu precizări: Suntem pe calea cea bună

Cristian Popa, membru în Comitetul administrativ al BNR vine cu precizări despre motivele care au dus la creșterea inflației.

"Eu cred că este un semn de normalizare a lucrurilor, revenim către normal, suntem pe calea cea bună. Următoarea ședință va avea loc pe 14 mai, însă am hotărât menținerea ratei de dobândă la același nivel, la minimul istoric de 1.25 puncte procentuale. Contextul este următorul - există date economice noi, au fost publicate recent, astfel ne uităm la o cu totul altă formă a economiei. Au fost publicate cadre noi și ambele au surprins.

În ceea ce privește creșterea economică, economia a performat neașteptat de bine, peste așteptări, timpul a scăzut, dar mai puțin decât chiar și cele mai optimiste așteptări. Economia a recuperat, astfel, o parte consistentă din contracte din semestrul 2, în semestrul 3 am văzut o creștere de 5,6%, în trimestrul 4 încă 4,8% rate trimestriale.

Per ansamblul anului, am avut o contracție de 3,9 puncte procentuale, însă trebuie menționat ar fi fost chiar mai bine, ar fi fost minus 3,3%, dacă nu erau probleme în sistemul agricol. Astfel, noi ne așteptăm ca activitatea economică să revină în acest an, la și peste nivelul potențial, chiar de anul acesta, mult mai devreme decât prevedeam.", a declarat Cristian Popa la Antena 3.