Nicolae Istudor, rectorul ASE: Este o problemă de necesitate maximă. Cine are alimente va avea putere în viitor

„Noi avem la Facultatea de Management un grup de specialiști care vin din fosta catedră de eficiență a investițiilor. Acolo avem trei sau patru colegi care scot la concurs anual teme pentru infrastructură.

Ceea ce vă pot spune eu este că noi, în zona noastră de agricultură, am avut și un proiect finanțat de către Ministerul Agriculturii în care dorim să vedem cum echilibrăm balanța de comerț exterior”, a explicat rectorul Academiei de Studii Economice, la DC NEWS.

„Chiar este o temă pe care am scos-o la concurs și așteptăm cu interes să vedem cum reușim. Până la urmă va trebui să vedem ce putem produce noi, la un nivel calitativ corespunzător, astfel încât să nu mai importăm așa de mult, mai ales să nu mai exportăm materie primă, ci să exportăm produse cu valoare adăugată”, a mai spus Nicolae Istudor.

Importăm mai multe produse agroalimentare decât anul trecut. Ce sens are să dai banii pe ce poți produce în țară?

„Am văzut statistica pe primele cinci luni din acest an. Am importat cu 66% mai multe produse agroalimentare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Bun, să dai banii pe tehnologie înaltă, pe rachete, pe computere are sens. Dar să dai bani pe roșii, pe carne, pe lucruri pe care le poți produce în România și suficient încât să exporți la rândul tău...”, a remarcat analistul Bogdan Chirieac.

„Este o problemă la care trebuie să avem mare grijă noi. Ați văzut, când am ajuns la un moment dat să acoperim întreg necesarul de carne de pasăre am avut gripa aviară. Când am ajuns cu carnea de porc foarte aproape de a exporta, avem pesta porcină. Trebuie să se pună de acord toate aceste instituții ale statului, să vedem cum reușim să nu mai ajungem în astfel de dileme în care să spunem că producem, dar de fapt nu putem să exportăm, ba chiar trebuie să ucidem animalele pentru că au o anumită boală. Este o chestiune la care trebuie să participăm cu toții, specialiștii din zona tehnică și economică. Este o problemă de necesitate maximă pentru că se spune că cine are alimente va avea putere în viitor”, a adăugat rectorul ASE.

Cine are apă, alimente și energie face față oricărei crize

„Cu siguranță, cine are apă, alimente și energie face față oricărei provocări, oricărei crize. Bun, la energie se înțelege și digitalizarea, dar în orice caz apa și mâncarea sunt elementele esențiale”, a mai spus și Chirieac.

