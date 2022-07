Negresă dietetică cu sfeclă roșie. Cum se prepară acest desert prietenos cu silueta

Sfecla roşie are un conținut redus de calorii, dar are aproape toate vitaminele și mineralele de care organismul are nevoie să funcționeze optim. Mai mult, are în compoziție o cantitate însemnată de vitamina B9 (folat), care joacă un rol important în creșterea, dezvoltarea și sănătatea inimii. Unele studii arată că sucul de sfeclă roșie ar putea scădea semnificativ nivelul tensiunii arteriale, ducând la un risc redus de boli de inimă și de accident vascular cerebral. Este gustoasă și sănătoasă, așa că folosește-o cât mai des, chiar și în deserturi, ne încurajează Click Poftă Bună.

Iată cum se prepară negresa cu sfeclă roșie.

Ingrediente

180 g făină

1 linguriță praf de copt

100 g îndulcitor pudră

1 praf de sare

4 ouă

100 g unt nesărat

200 g ciocolată (50-60% cacao)

25 g pudră de cacao

2 sfecle medii, coapte

1 linguriță esență de vanilie

fulgi de ciocolată, pentru decor

Cureți sfeclele coapte de coajă, le tai cuburi, le pui într-un blender și mixezi până ce obții un piure fin. Într-un vas, topești untul împreună cu ciocolata ruptă bucăți, la foc mic, apoi lași la răcorit. Combini făina cu pudra de cacao, praful de copt și sarea. Mixezi ouăle cu îndulcitorul și vanilia, 5 minute, la viteză medie, apoi torni treptat piureul de sfeclă și ciocolata topită. Încorporezi ingredientele uscate și omogenizezi cu o spatulă. Preîncălzești cuptorul la 170 °C. Transferi compoziția într-o tavă dreptunghiulară (30x25 cm), tapetată cu hârtie de copt. Dai la cuptor 30-35 de minute și lași negresa să se răcească complet înainte să o tai. Interiorul trebuie să fie umed și moale. O decorezi cu fulgi de ciocolată.

Ce proprietăți miraculoase are sfecla roșie

Din timpuri străvechi, există legende în care sfecla roșie este supranumită “alimentul minune”, datorită proprietăților vindecătoare miraculoase în tratarea bolilor de sânge, a celor hepatice și chiar în cazul tumorilor. Sfecla roșie poate fi consumată pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece, putând fi ușor procurată și utilizată ca și aliment atât în stare crudă, cât și gătită tradițional. Aceasta reprezintă un supliment nutritiv miraculos pentru organism.



Cercetările științifice au dovedit că în timpul fierberii, sfecla roșie pierde mare parte din proprietățile nutritive și curative pentru care este indicat să o consumăm. Prin metabolizarea sfeclei roșii consumată în stare proaspătă, rezultă concentrații puternice ale substanțelor din care aceasta este alcătuită și de aceea, se recomandă consumul în cantități limitate.

Iată câte proprietăţi benefice pentru sănătate are:

Conține un complex de antioxidanți, vitamine și minerale esențiale pentru echilibrul organismului nostru: vitamina A, B și C, calciu, magneziu, potasiu, fier, fosfor, iod, mangan, fier și sulf.

Betacianina din componența legumei previne și chiar tratează cancerul, una dintre cele mai temute afecțiuni.

Protejează ficatul și contribuie la regenerarea acestuia, chiar și în cazul hepatitelor.

Aminoacizii din sfecla roșie dețin un rol important pentru dezvoltarea și menținerea țesutului muscular.

Contribuie la buna funcționare a miocardului, țesutul muscular al inimii.

Betadina, care are efect relaxant, ajută la vindecarea depresiei.

Scade tensiunea arterială și este indicată pentru tratarea bolilor cardiovasculare, prevenind chiar și atacurile de cord sau angina pectorală.

Menține buna funcționare a sistemului sanguin, preîntâmpină depunerea colesterolului pe pereții vaselor de sânge și previne formarea cheagurilor.

Contribuie la stabilizarea nivelului glicemiei, în cazul diabetului de tip I sau II.

Iodul din componență sfeclei are un efect benefic pentru funcționarea glandei tiroide.

Are efect diuretic, reușind să combată boli renale precum infecțiile sau calculii renali.

Este indicată persoanelor anemice, datorită substanțelor pe care le conține: fierul, magneziul și vitaminele contribuie la formarea globulelor roșii.

