Nadine, val de critici după ce a spus că „se supune” companiei de electricitate pentru a reduce consumul

Nadine a spus că se va conforma și va economisi și mai mult. Și-a stabilit un orar clar în care să folosească aparatele electrocasnice. Vedeți aici exact „programul”, de exemplu, în care spală.

„Am fost certată de compania de electricitate de aici, din Franța, pentru că, deși am scăzut cu 23% consumul electric, față de luna trecută, la indicațiile acesteia, cum că nu este suficient față de obiectivele stabilite în comun de societatea franceză zonală. Mi-a fost foarte rușine pentru că nu am pus, real, umărul la binele comun și la a depăși acest obstacol cu care toți europenii se confruntă. Tot în scrisoarea cu pricina, mi au reamintit care sunt orele în care mă încurajează să spăl la mașina de spălat rufe/ vase sau să folosesc uscătorul de rufe.

Mi-au semnalat și orele greșite în care am folosit aparatele casnice mai sus amintite, indicandu-mi să mă încadrez, după cum urmează: de luni până duminică, între orele 13:10 și 15:10, iar noaptea, de la 01:10 la 07:40 dimineață.

În consecință, de ieri mi-am pus alarmă în calendar, cu o ora înainte de a apăsa butoanele aparatelor casnice amintite. Este un pic de frecuș, în sensul că dacă spăl rufele și afară plouă, le usuc în sufragerie, pe uscător, pentru că dacă dau drumul la 13:10, nu mă încadrez să mai și usuc. Însă a două zi, la ora amintită, pot să bag alte rufe la spălat, iar la uscat rufele de cu o zi înainte care sigur nu s au uscat complet. Acest efort este o nimica toată, având în vedere că ne ajută să depășim ceva mai bine perioada și, cine știe, poate așa cum pandemia ne-a mai învățat una, alta, în ciuda dezastrului, poate și din această perioadă vom reuși să scoatem ceva bun. Cât de cât. Sunt curioasă dacă acest nou program de consum electric îmi va îmbunătăți consumul de 23% de luna trecută.

Update: ideea este ca toate aceste mașini pot fi programate sa funcționeze in toiul nopții. Cum pe ale mele inca nu stiu sa le programez, fac un efort sa ma organizez mai bine in orarul dat”, a spus Nadine Voindrouh.

Ulterior, românii i-au transmis mesaje prin care au criticat-o vehement pentru că „se supune” companiei de electricitate:

„In loc sa va puneti ceasul sa sune mai bine faceti toti cum credeti de cuvinta. Asa e in democratie. In comunism / progresism te incadrezi in anumite limite pentru binele comum. Intr o dimineata este posibil sa te trezesti si sa gasesti in dus vecinii. Va fi tot pentru binele comun sa economisiti apa. Mult succes in noua ordine mondiala”,

,,1984" tras la indigo din ce se relatează aici. E o lectură obligatorie în timpurile astea”,

„Faceti linistita un efort sa va adaptati la noua sclavia care se pare ca a dat roade din mare mizerie numita pandemie. Doamne fereste…nu ma gandeam ca asa supusi vor ajunge unii oameni”,

„Trebuie sa facem economie pt ca `` unii`` vor sa invatam niste lectii despre cum sa fiim mai usor de controlat..... in marea britanie s-a plafonat pretul la gaz si electricitate ... se va termina si razboiul ala stupid pana atunci.....daca tot suntem atenti la asa detalii cum ar fii spiritul civic( ``impus``) sa cascam un ochi si la alte amanunte care suna a conspiratii, dar se cam adeveresc...”,

„Tu glumesti ?! Chiar crezi ceea ce spui "ca este pentru binele comun" si ca va mai dura 1-2 ani ?!?”,

„Europa a ajuns o gluma proasta, iar Occidentul a ajuns o sluga a politicilor verzi si a economiilor aberante”,

„Si pe vremea lui impuscatu era asa. Doar ca ala nu te instiinta,iti lua direct curentul. Mai avem putin”,

„Wow. Se testează cât accepta oamenii de rând aceasta aberație completa. Adică obedienta fata de sistem, ca apoi sa poate instala comunismul care deja este instalat, doar ca sub alt nume! La bogați nu cred ca le trimite nimic, ca îți dai seama, cum sa tina palatele alea pe întuneric și prăfuite. De aceea l au băgat pe Tesla sub preș. Sa ne facă sa credem ca suntem săraci. Sper sa nu încerce și in America. Probabil știu ca nu tine cu americanii obișnuiți sa cheltuiască cât nu au. Dar, poate așa se trezesc oamenii! Stand in întuneric, începe cerebelul sa dea semne de trezvie! Sper!”.

Iar comentariile de acest fel au continuat, motiv pentru care Nadine a revenit cu un mesaj:

„Reacțiile celor mai mulți dintre voi, la postarea mea de ieri, sunt cumva îndreptățite. Este greu să gândești un parteneriat între cetățean și sistem/ stat, în România, în condițiile în care românul este bătaia de joc a majorității liderilor politici. Relația nu este una egală. Românul lasă de la el, politicianul își dă pensie specială și huzurește în nesimțire; este evident!

Problema de fond, d.p.m.d.v., este că tipologia omului politic SE NAȘTE din societatea creată de noi, românii, se naște DINTRE NOI. Noi, prin mentalitatea noastră, naștem acești pui de politicieni care nu își iubesc țara, nu își iubesc locul natal sau compatrioții. Cei mai mulți politicieni nu au o viziune pentru acest popor pentru că noi, românii, nu avem o viziune pentru comunitățile în care ne ducem zilele. Dacă noi, alegătorii, nu conștientizăm valorile după care vrem să ne trăim viața la comun (în cartier, în oraș, pe scara de bloc sau uliță), dintre noi vor ieși alți politicieni care vor perpetua același comportament de care ne tot lovim din 90’ încoace.

Eu vreau să trăiesc într-o societate parteneră cu statul/sistemul. Ca să fiu bine cu mine, am nevoie să reciclez, să donez, să voluntariez, să economisesc, pentru că așa înțeleg eu să investesc în calitatea comunității din care fac parte. Vreau ca aceste comportamente să devină normalitate pentru copilul meu, dar și pentru copiii vecinilor cu care mă întâlnesc săptămânal, atunci când fac cele amintite. Din acești copii se va crea generația următoare de lideri, însă ancorați în noi, adulții responsabili. Acesta este civism, iar dacă el nu există, atunci eu nu vreau să trăiesc în societate, nu văd rostul. Fără civism, mă mut în pădure și trăiesc din ce îmi dă pământul. Nu putem renunța la aceste valori! Ce lume lăsăm copiilor noștri?”

