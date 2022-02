Maria Mareş, înlocuită la conducerea ANOFM cu un sindicalist din Caracal

Ocravian-Daniel Chelemen, angajat al Consiliului Judeţean Olt, a fost numit preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu rang de secretar de stat, scrie G4Media.

Cheleman figura în 2012 ca reprezentant legal al Sindicatului din Adminisrația Publică Olt „Consilium”, iar în 2020 figura în Comisia de Dialog Social a județului Olt ca reprezentant al Confederaței Sindicale Naționale „Meridian”.

România are deficit de forță de muncă. ANOFM anunță că 23.500 de posturi sunt vacante la nivel național

Aproape 23.500 de locuri de muncă sunt vacante la nivel naţional, cele mai multe pentru lucrător comercial şi muncitor necalificat, potrivit datelor furnizate de agenţii economici, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în decembrie 2021.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru lucrător comercial (1.277), muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.226), agent de securitate (786), manipulant mărfuri (726), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (673), agent de vânzări (665), amabalator manual (625), muncitor necalificat în industria confecţiilor (567), montator subansamble (392), vânzător (361) şi casier (360), transmite Agerpres.

Din cele 23.482 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.611 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; funcţionar administrativ; specialist în domeniul calităţii etc.), 5.670 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent de vânzări; lucrător comercial; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; agent de securitate; vânzător etc.), 6.721 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; sudor; şofer autocamion/ maşină de mare tonaj; montator subansamble etc.), restul de 9.480 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (ambalator manual; manipulant mărfuri; muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet ; confecţioner cablaje auto etc.).

