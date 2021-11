Indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 2,43% pe an.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri la 2,43% pe an, de la 2,40% cât a fost joi, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la începutul anului trecut se situa la 3,19%. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 2,53%, de la 2,51% pe an cu o zi în urmă, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 2,64% pe an, de la 2,61% cât a fost joi. Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,08% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2021, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,25%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Cîţu a spus că ”România are cele mai rapide reveniri ale economiei după şocul provocat de pandemia de COVID”.

România este ţara care are cele mai rapide reveniri ale economiei după şocul provocat de pandemia de COVID 19 din Uniunea Europeană, a declarat prim-ministrul Florin Cîţu, care a punctat faptul că introducerea certificatului digital pentru acces la anumite activităţi a fost cea mai puţin invazivă pentru a nu închide economia.

'Antreprenorii şi IMM-urile şi cei mari, împreună, am trecut printr-o perioadă dificilă şi încă mai avem în faţa noastră câteva provocări. Am încercat în această perioadă (...) să implementăm câteva lucruri şi să ne ţinem de ele, pentru că am văzut că doar aşa putem sau credeam că putem să trecem peste orice. În primul rând, am vrut să facem din statul român un partener onest şi de încredere pentru mediul de afaceri şi asta a însemnat câteva lucruri simple, să plăteşti facturile la timp şi să nu schimbi, prin surprindere, în special, Codul fiscal. Eu am spus de la început că nu vom creşte taxe şi până acum m-am ţinut de cuvânt. (...) Împreună am reuşit asta şi vreau să vă felicit pentru rezilienţă, pentru că nu a fost uşor', a declarat Florin Cîţu, vineri, la evenimentul 'Topul Naţional al firmelor private din România', organizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România.