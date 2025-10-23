€ 5.0831
Data actualizării: 08:18 23 Oct 2025 | Data publicării: 08:08 23 Oct 2025

Alertă la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat a forțat intrarea cu mașina
Autor: Doinița Manic

Alertă la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat a forțat intrarea cu mașina Foto: Pixabay
 

Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, cu mașina, în incinta Ambasadei Rusiei din București.

Un bărbat a încercat să pătrundă cu forța, cu mașina, în incinta Ambasadei Rusiei din București, în noaptea de miercuri spre joi. A fost oprit de jandarmul aflat în postul de pază, care ulterior a solicitat sprijin, iar la fața locului au venit două echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI.

În urma verificărilor efectuate de angajații poliției rutiere, s-a constatat că individul în cauză are permisul suspendat și era drogat.

Precizările Jandarmeria Capitalei

"În data de 23.10.2025, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu maşina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei.

Jandarmul, aflat în postul de pază, l-a somat, reuşind să-l oprească.

În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la faţa locului, au ajuns două echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI.

La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin.

La somaţiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul şi a fost imobilizat.

În scurt timp, la faţa locului a ajuns şi un echipaj de la poliţia rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că persoana în cauză are permisul suspendat, rezultând de asemenea ca fiind pozitivă la două substanţe, respectiv benzodiazepină şi amfetamină.

Bărbatul, cetăţean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice şi, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, pentru verificări suplimentare şi dispunerea măsurilor legale .

Securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante", transmite Jandarmeria Capitalei într-un comunicat de presă.

