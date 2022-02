Gazul românesc, mai SCUMP decât cel rusesc. Zamfir: Statul nu are explicaţii! - Chirieac, întrebare CHEIE

Conform documentului, în iulie 2021, preţul gazului românesc era de 90 de lei pe MWh, în timp ce preţul gazului de import era de 65 de lei pe MWh. (VEZI ÎN GALERIA FOTO)

"Întrebarea este ce face statul? Se gândeşte doar la bani, la numărat bani sau la ajutat oameni? Cum e posibil să plăteşti mai mult pt gazul tău decât pentru cel adus din Rusia?", l-a întrebat Cătălina Porumbel pe Daniel Zamfir.

"E posibil, din păcate, şi asta e întrebarea pe care ne-am pus-o şi noi când am înfiinţat o comisie de anchetă şi am pus întrebări ministrului Energiei şi directorului RomGaz. E posibil pentru că, în ultima perioadă, compania naţională RomGaz, ca să nu folosesc un termen prea dur, a fost foarte neglijentă în ceea ce înseamnă investiţiile pe care urma să le facă în noi capacităţi de producţie. Al doilea aspect e legat exclusiv, spun ei, de felul în care a evoluat preţul pe piaţă. Statul român nu are explicaţii, eu nu am înţeles-o. Datele prezentate cred că trebuie să fie subiect de discuţie acum la Ministerul Energiei, iar RomGaz poate da explicaţii în legătură cu acest subiect. Eu vă asigur că asta vom face la prima şedinţă a comisiei de anchetă, care va avea loc la începutul lunii martie", a declarat Daniel Zamfir.

Bogdan Chirieac, întrebare CHEIE: De ce s-au mărit facturile de 10 ori?

”Mă gândesc că poate sunt mai mulţi intermediari care au adaos comercial. Dar să ştiţi că preţul gazului, ca şi preţul petrolului, în mod normal este stabilit de bursă. Pe vremuri, la formarea preţului pentru mia de metri cubi de gaz era o formulă care ţinea de preţul barilului de petrol. Pot fi reglementări europene din punctul ăsta de vedere”, a declarat Bogdan Chirieac.

Cătălina Porumbel a intervenit şi a spus că gazul de la GazProm îl luăm tot prin intermediari, moment în care Bogdan Chirieac a spus că problema este veche: "Este o poveste veche cu intermediarii, pentru că e unul din Elveţia şi unul din Cipru, la care acţionar este şi GazProm-ul. Trebuie să vedem cum stăm. Nu există relaţii politico-diplomatice între România şi Federaţia Rusă. Şi nu de acum, ci de două decenii".

"Ar trebui să investigheze cineva cum am ajuns din nou în situaţia băieţilor deştepţi?", a mai întrebat moderatoarea.

"Acest lucru trebuie investigat. Am încredere în senatorul Daniel Zamfir că nu se va îndoi la presiuni. Trebuie investigat şi cine a vândut înainte producţia de energie electrică a României pe următorii trei ani. La un preţ mic. Şi acum cumpărăm cu un preţ de cinci ori mai mare. Pe bursă sunt chestiuni tehnice, băieţii deştepţi s-au sofisticat. Înainte era simplu, luai de la Hidroelectrica cu un leu, vindeai cu 10 lei şi aşa au făcut unii miliarde. Acum e mult mai sofisticat, e cu bursa de a doua zi, cu tot felul de lucruri, îţi trebuie experţi. Problema e că nu vrea nimeni în România. Dacă vrei să păcăleşti da, poţi! Eu am o întrebare... Dacă preţul la energie era mare şi astă-vară, de ce s-au mărit acum facturile de 10 ori?", a mai punctat Chirieac.

