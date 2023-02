E oficial: Zilele de Bobotează și Sf. Ioan Botezătorul au devenit sărbători legale pentru români

Proiectul a fost inițiat de președintele PSD Marcel Ciolacu și liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis.

Inițiatorii și-au motivat propunerea prin faptul că “în mai multe state europene, ortodoxe sau catolice, precum Austria, Cipru, Croaţia, Finlanda, Grecia, Italia, Polonia, Rusia, Slovacia, Spania ori Suedia, ziua de 6 ianuarie a fost inclusă ca sărbătoare legală, zi nelucrătoare, tocmai pentru importanţa ei religioasă. Strâns legată de sărbătoarea Botezului Domnului este cinstirea celui care a săvârşit Botezului Domnului, Sfântul Proroc loan Botezătorul, în ziua de 7 ianuarie, în fiecare an”.

În expunerea de motive, parlamentarii PSD susțin că „pentru creştinii ortodocşi Praznicul Botezului Domnului sărbătorit anual pe data de 6 ianuarie este sărbătorit şi de către credincioşii romano-catolici, grecocatolici şi penticostali, care, potrivit aceluiaşi recensământ, însumează 7,34% din populaţia României. Sărbătoarea Botezului Domnului (Epifania) sau Bobotează, aşa cum mai este numită în termeni populari, este unică şi prin aceea că, în această zi, cea mai mare parte a credincioşilor ortodocşi sunt prezenţi la biserică pentru a primi Agheasmă Mare, în tradiţia ortodoxă”.

Opoziția s-a opus proiectului de lege atragând atenția că este un demers populist al PSD și care nu are niciun studiu de impact asupra pieţei muncii.

„Nu există niciun fel de studiu de impact asupra pieţei muncii atunci când instituim în Codul muncii încă două zile libere care vor fi plătite de angajatorii din România, fără nicio justificare, alta decât una politicianistă. (...) Acest proiect de lege ar fi putut fi adoptat la fel de bine la sfârşitul anului trecut pentru a putea fi aplicat în acest an, doar că acest an nu este unul electoral. În schimb, anul viitor va fi an electoral, singurul motiv pentru care doriţi să adoptaţi încă două zile libere", a spus deputatul USR, Cristian Seidler.

Inițiativa va merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

În 2014, cele două mari sărbători religioase cad în primul weekend, după Anul Nou.

