€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:37 23 Sep 2025 | Data publicării: 20:37 23 Sep 2025

După furia cetățenilor, Italia se confruntă cu furia naturii. Grevă aeriană și ploi torențiale / Ce trebuie să știe românii

Autor: Andreea Deaconescu
mae-avertizare-italia_67102300 Foto: Pixabay
 

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că la data de 26 septembrie, începând cu ora 00:00, la nivel naţional, va fi organizată o grevă de 24 de ore a transportului aerian.

În acest context, sunt posibile perturbări majore privind circulaţia aeriană, cu eventuale anulări de ultim moment sau întârzieri ale zborurilor, indiferent de rută.

Sunt asigurate zborurile naţionale către insulele din Italia, respectiv cele intercontinentale deja programate.

De asemenea, în intervalele orare 07:00-10:00 şi 18:00-21:00, zborurile ar trebui să fie operate conform programărilor.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor, precum şi cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

- Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935
- Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444
- Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171
- Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134
- Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688
- Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299
- Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web scioperi.mit.gov.it, roma.mae.ro, cgroma.mae.ro, www.mae.ro.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Regional de Protecţie Civilă a emis o alertă de cod portocaliu pentru data de 23 septembrie, fiind prevăzute ploi torenţiale şi pericol de inundaţii, în special în localităţile din nordul ţării (Milano, Bergamo, Como, Lecco, Varese).

Este recomandată consultarea paginii de Internet a Departamentului Protecţiei Civile italiene, www.protezionecivile.gov.it, pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

În acest caz, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Milano: +39 0240098207, +39 0240074018, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al consulatului: +39 3661081444.

MAE recomandă consultarea paginilor web milano.mae.ro şi www.mae.ro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

italia
mae
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Procurorul general, explicații după solicitarea de ridicare a imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă
Publicat acum 14 minute
Ministrul Sănătății, semnal de alarmă cu privire la numărul nașterilor din România. Ce direcții strategice au fost propuse
Publicat acum 18 minute
Macron, umilit de Donald Trump, la New York. Imaginile zilei / video viral
Publicat acum 30 minute
Trump, anunț despre doborârea avioanelor ruse care intră în spațiul aerian al NATO
Publicat acum 41 minute
Două mesaje Ro-Alert. Incendiu în Sectorul 2 / update
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close