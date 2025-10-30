€ 5.0856
Data publicării: 16:38 30 Oct 2025

Confuzie la Catedrala Națională, în zori. Patriarhia vine cu lămuriri despre accesul pelerinilor
Autor: Doinița Manic

Catedrala Națională Catedrala Națională, fotografie de la inaugurare
 

Patriarhia Română transmite că accesul pelerinilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale nu a fost oprit.

Patriarhia Română a transmis joi, 30 octombrie, că pelerinii au putut intra fără restricții în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, în toate momentele zilei de miercuri, 29 octombrie — inclusiv înainte, în timpul și după slujba de Te-Deum dedicată Zilei Clerului Militar.

"În dimineaţa acestei zile, 30 octombrie, între orele 8:00 - 8:30, a avut loc slujba de Te-Deum oficiată de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de soborul clericilor militari ai Armatei Române, întrucât a fost celebrată, pentru prima dată, şi Ziua Clerului Militar. Accesul pelerinilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale nu a fost oprit în vreun fel nici înainte, nici în timpul, nici după încheierea slujbei de Te-Deum", a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române, într-un comunicat remis Agerpres.

Patriarhia Română: Din cauza unei neînţelegeri a mesajului, unii pelerini au considerat că accesul va fi blocat total 

În jurul orei 5:30 a avut loc un incident, pelerinii au forțat intrarea și a fost nevoie de intervenția jandarmilor. În legătură cu acestă situație, instituția bisericească explică faptul că oprirea accesului prin intrarea principală a fost doar temporară, pentru efectuarea lucrărilor de curățenie. În acest interval, credincioșii au fost direcționați spre o altă ușă, astfel încât închinarea la Sfântul Altar să poată continua fără întreruperi.

"Din cauza unei neînţelegeri a mesajului, unii pelerini au considerat că accesul va fi blocat total şi au încercat să înainteze spre zona treptelor Catedralei. Ulterior, înţelegând situaţia şi faptul că nu va exista nicio oprire a accesului în Catedrală, ci doar o redirecţionare a acestuia, rândul de închinare a revenit la loc. Precizăm faptul că incidentul petrecut la ora 5:30 nu este legat în niciun fel de slujba de Te-Deum din intervalul 8:00 - 8:30", se mai arată în comunicatul Patriarhiei Române.

Câți pelerini au trecut prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale. Care e timpul de așteptare

Până joi la ora 9:00, aproximativ 110.000 de persoane trecuseră deja prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, a declarat preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române.

Cei care doresc să afle cât este timpul de așteptare pot verifica situația în timp real prin harta interactivă pusă la dispoziție de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Conform acestei hărți, actualizate permanent, la momentul transmiterii acestei știri, rândul pelerinilor care așteaptă să se închine prin altar ajunge până în zona intersecției dintre Bulevardul 13 Septembrie și Bulevardul Libertății.

Reamintim că programul de închinare și de trecere prin Sfântul Altar a fost extins, noul termen-limită fiind stabilit pentru miercuri, 5 noiembrie, până la miezul nopții.

