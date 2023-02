Cele mai bune șapte ceaiuri care prelungesc viața: consumă-le și vei fi sănătos

Potrivit unor studii recente, doar câteva căni de ceai pe săptămână pot prelungi viața unei persoane. Cu toate acestea, nu toate ceaiurile sunt utile. Doar câteva feluri de ceai îmbunătățesc sănătatea și oferă longevitate.

Doar „ceaiurile adevărate” pot prelungi vieții unei persoane. Printre acestea se numără: ceaiul negru, ceaiul verde, alb și olong. Aceste ceaiuri conțin un număr mare de compuși biologic activi, inclusiv cofeină, aminoacizi, proteine, lignine, flavonoide și xantine. Toate aceste componente au un impact pozitiv asupra sănătății.

Academia de Nutriție și Dietetică (SUA) a emis recent recomandări pentru cantitatea recomandată de flavan-3-oli (un compus vegetal găsit în cantități mari în ceai). Utilizarea sa este asociată cu o îmbunătățire a tensiunii arteriale, a zahărului din sânge și a nivelului de colesterol. Acest compus vegetal ajută și la prevenirea diabetului și a anumitor afecțiuni cardiace, potrivit unor studii. Cu toate acestea, pentru aceasta trebuie să consumați 400-600 mg pe zi, adică două căni de ceai verde sau negru.

Anumite tipuri de ceaiuri din plante sunt, de asemenea, asociate cu longevitatea, deoarece ajută la combaterea anumitor boli. Cercetările arată că polifenolii (un compus vegetal găsit în ceaiurile din plante) au proprietăți antioxidante, antivirale și antiinflamatorii.

Indiferent dacă preferi ceaiurile „adevărate” sau adori ceaiurile din plante, iată șapte tipuri de ceaiuri care te vor ajuta să trăiești mai mult.

Ceaiul Oolong. Este un ceai popular care se consumă mult în China. Se prepară din aceleași frunze de ceai ca verde sau negru. Acesta conține compusul EGCG, care are proprietăți anticancerigene.

Un studiu a arătat că femeile care nu au dezvoltat cancer ovarian au băut mai mult ceai oolong în comparație cu cele care au fost diagnosticate cu tumori. Consumul de ceai a fost asociat cu o reducere cu 71% a dezvoltării cancerului ovarian.

Ceaiul de turmeric. Turmericul este un condiment popular, care este folosit într-o varietate de feluri de mâncare. Se adaugă și la ceai. Acest condiment conține o substanță specială - curcumină. Un studiu îl numește „cel mai promițător compus natural bioactiv”.

Turmericul poate îmbunătăți sănătatea, are proprietăți antivirale și antiinflamatorii și are potențialul de a prelungi viața. Acest lucru se datorează faptului că curcumina are și proprietăți anticancerigene.

Ceaiul verde. În Japonia, a fost realizat un studiu care a arătat că persoanele care beau mai mult de două căni de ceai verde pe zi au un risc cu 22-33% mai mic de deces din cauza bolilor cardiovasculare, comparativ cu persoanele care au băut doar jumătate de cană.

Ceaiul verde nu este doar delicios. Ajută la reducerea riscului de cancer, susține funcția creierului și chiar îmbunătățește elasticitatea pielii. Potrivit unui studiu, ceaiul verde matcha japonez are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante. Datorită concentrației mari de catechine, ajută la îmbunătățirea semnificativă a sănătății.

Ceaiul alb. Deși ceaiul alb este mai puțin popular, conține și mulți compuși care promovează sănătatea. Și acest tip de ceai conține mult mai multe catechine decât negru sau verde. Are efecte anti-proliferative și antioxidante împotriva celulelor canceroase.

Ceaiul negru. Acest ceai ajută la îmbunătățirea sănătății și la prelungirea vieții. Susține sănătatea inimii și ameliorează posibilele boli cardiovasculare. Persoanele care consumă trei sau mai multe căni de ceai negru zilnic au un risc mai scăzut de accident vascular cerebral și boli de inimă. Riscul este redus cu 9-13%.

Ceaiul de hibiscus. Acesta este un fel de ceai din plante care va ajuta la creșterea șanselor de a trăi mai mult. Deși nu conține compușii vegetali găsiți în „ceaiurile adevărate”, spun nutriționiștii, poate oferi beneficii unice. Conform unui studiu controlat randomizat , ceaiul de hibiscus a ajutat la scăderea tensiunii arteriale indiferent de sex, vârstă și utilizarea suplimentelor alimentare la participanții cu prehipertensiune și hipertensiune ușoară.

De asemenea, se crede că ceaiul de hibiscus are efecte antivirale și poate ajuta la controlul nivelului de colesterol (reducerea nivelului „rău”).

Ceai de mușețel. Acesta este un alt ceai de plante care poate fi asociat cu longevitatea. În special, cercetătorii de la University of Texas Medical Division au efectuat un studiu pentru a înțelege modul în care mușețelul afectează sănătatea femeilor de peste 65 de ani. S-a constatat că un consum de ceai de mușețel este asociat cu un risc cu 29% mai mic de deces din cauza diferitelor boli.

Ceaiul de mușețel a fost, de asemenea, asociat cu încetinirea pierderii osoase odată cu vârsta și reducerea riscului de deces din cauza bolilor cardiovasculare. Îmbunătățește sistemul imunitar și poate proteja împotriva anumitor tipuri de cancer.

