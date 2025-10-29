€ 5.0829
Data publicării: 21:01 29 Oct 2025

Ce se întâmplă cu datele românilor care obțin cărți electronice de identitate. Precizările MAI
Autor: Doinița Manic

buletin-electronic_93378400 Noile cărți electronice de identitate. Sursa foto: Captură video
 

Ministerul Afacerilor Interne a venit cu o reacție după informațiile apărute în presă privind posibile vulnerabilități ale sistemului Cărții Electronice de Identitate.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) transmite că sistemul informatic care gestionează noile cărți electronice de identitate funcționează în condiții de securitate deplină, respingând ferm afirmațiile apărute în spațiul public referitoare la presupuse vulnerabilități. Datele cetățenilor români sunt protejate conform standardelor naționale și europene, fără acces neautorizat al terților, a subliniat ministerul.

Totodată, MAI a subliniat faptul că "informațiile false transmise în spațiul public sunt rezultatul interpretării eronate" ale unor declarații făcute în Marea Britanie "care nu au legătură cu proiectul Cărții Electronice de Identitate din România".

Precizările MAI

"Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind presupuse vulnerabilități ale sistemului românesc de gestionare a cărților electronice de identitate, facem următoarele precizări:

Ministerul Afacerilor Interne respinge ferm afirmațiile vehiculate recent în spațiul public potrivit cărora sistemul informatic care gestionează noile cărți electronice de identitate ar fi avut anumite vulnerabilități de securitate.

Aceste informații sunt neadevărate, lipsite de fundament tehnic și nu corespund realității privind infrastructura de securitate a sistemelor operate de MAI.

Toate componentele sunt certificate și auditate periodic de către instituții competente în domeniul securității cibernetice, în conformitate cu legislația națională și standardele europene aplicabile.

Dezvoltarea capacității de emitere a CEI s-a realizat cu respectarea principiului security by design. În toate etapele dezvoltării sau testării sistemului au fost implementate permanent măsuri de securitate cibernetică, astfel încât datele personale ale cetățenilor sunt în siguranță.

Ce se întâmplă cu datele românilor

Sistemul respectă pe deplin Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și toate standardele de securitate cibernetică impuse la nivel european.

Datele cetățenilor români sunt stocate și procesate exclusiv pe teritoriul României, în infrastructuri guvernamentale securizate, fără acces ale unor terți neautorizați.

Întreg procesul de realizare a cardurilor aferente CEI și de personalizare a acestora se realizează integral pe teritoriul României și sub controlul autorităților naționale.

MAI reafirmă angajamentul său față de transparență și informarea corectă a publicului.

Ministerul Afacerilor Interne solicită tuturor celor care preiau astfel de informații să verifice acuratețea lor înainte de difuzare, pentru a evita propagarea unor afirmații false care pot afecta încrederea cetățenilor într-un proiect național esențial pentru modernizarea serviciilor publice.

Solicitarea noastră este fundamentată pe faptul că informațiile false transmise în spațiul public sunt rezultatul interpretării eronate și malițioase ale unor declarații făcute în Marea Britanie care nu au legătură cu proiectul Cărții Electronice de Identitate din România", transmite MAI într-un comunicat de presă.

