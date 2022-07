Care sunt cauzele scăderii monedei euro în raport cu dolarul

Au trecut două decenii de când euro s-a tranzacționat ultima dată sub 1,00 USD (0,84 GBP). Acum moneda unică se clătina din nou, în pragul parității.

Există o mulțime de motive pentru care se întâmplă acest lucru, deși cauza principală pentru cea mai recentă alunecare a monedei, este reprezentată de teama că Europa se confruntă cu o criză energetică profundă în această iarnă.

Conducta Nord Stream 1, care aduce gaze din Rusia, a fost închisă luni pentru întreținere anuală. Sunt răspândite speculații că Vladimir Putin ar putea prelungi întreruperea ca represalii pentru sancțiunile impuse de Occident Kremlinului, după invazia Ucrainei din februarie.

Dacă acest lucru s-ar întâmpla, riscul de recesiune în următoarele luni ar fi crescut. Unele dintre cele mai mari state membre ale UE – precum Germania și Italia – depind foarte mult de gazul rusesc și, în ciuda eforturilor de a stoca energie și de a găsi furnizori alternativi, comercianții de valută se gândesc la ce este mai rău. Sentimentul în lumea afacerilor din Germania este, în prezent, mai scăzut decât era la începutul pandemiei și este puțin probabil ca o scădere a valorii euro, care ar crește costul energiei importate, va ajuta.

Analiştii de la banca japoneză Nomura cred că euro ar putea continua să scadă în următoarele luni. „Dacă Nord Stream 1 nu își reia operațiunile, credem că 0,90 USD este o posibilitate în creștere în timpul iernii”, au transmis aceștia. „acesta este scenariu în care zona euro trebuie să raționalizeze livrările de gaz către industrie”, notează The Guardian.

Aceasta, totuși, nu este doar o poveste a slăbiciunii euro, este și o poveste a puterii dolarului. În mod tradițional, investitorii se îndreaptă spre moneda americană în vremuri de incertitudine și există o mulțime de motive – război, inflație și perspectiva unor noi măsuri în China pentru a combate varianta Omicron a Covid-19.

Factorii economici împing și dolarul mai sus. SUA se află mai departe pe drumul redresării economice după relaxarea restricțiilor Covid-19 decât zona euro, în plus banca centrală a SUA, Rezerva Federală, a început mai repede să majoreze ratele dobânzilor ca răspuns la creșterea inflației.

La ultima sa întâlnire, Fed a majorat costurile îndatorării cu 0,75 puncte procentuale până la un interval cuprins între 1,5% și 1,75%. Banca Centrală Europeană nu a început încă să-și majoreze costurile îndatorării – în prezent sub zero – dar a semnalat că prima sa majorare a ratei dobânzii într-un deceniu va avea loc la sfârșitul acestei luni. Combinația dintre creșterea mai puternică și rate mai mari ale dobânzilor face ca dolarul să fie atractiv.

Jonas Goltermann, analist senior de piețe la Capital Economics, a declarat că datele economice puternice din SUA și zgomotele continue din partea Fed au întărit divergența tot mai mare dintre perspectiva din ce în ce mai sumbră din Europa și economia SUA mai rezistentă.

Moneda euro a coborât miercuri, pentru scurt timp, sub pragul simbolic de un dolar, o situaţie fără precedent după luna decembrie 2002.

La scurt timp după publicarea unor date statistice care arată o creştere accelerată a inflaţiei în SUA în luna iunie, ceea ce deschidea calea unei politici monetare şi mai restrictive din partea Rezervei Federale americane, moneda euro se tranzacţiona pentru 0,9998 de dolari în jurul orei 12.45 GMT, o premieră de la introducerea sa în circulaţie, potrivit Agerpres.



"Raţionalizarea gazelor naturale, aşteptata recesiune, sunt toate motive solide pentru a fi pesimist cu privire la euro", este de părere Stuart Cole, economist la Equiti Capital în Londra. Potrivit economistului, aceşti factori vor îngreuna sarcina Băncii Centrale Europene de a majora costului creditului, ceea ce va adânci şi mai mult diferenţele de dobândă dintre SUA şi Europa.

De la introducerea sa în circulaţie în 1999, moneda euro a petrecut foarte puţin timp sub nivelul de paritate cu dolarul. Ultima dată când a fost în această situaţie a fost între 1999 şi 2002, când a coborât până la un minim istoric de 0,82 dolari în luna octombrie 2000.



Chiar dacă are o istorie relativ scurtă de două decenii, moneda euro este a doua cea mai căutată valută pe pieţele mondiale de schimb valutar, iar tranzacţiile zilnice euro/dolar sunt cele mai mari de pe piaţa valutară globală care are o valoare de 6.600 de miliarde de dolari pe zi.

Deprecierea euro, care a pierdut 12% din valoare de la începutul anului, este o nouă bătaie de cap pentru BCE. Un euro mai slab face ca bunurile importate să devină mai scumpe, ceea ce pe cale de consecinţă alimentează şi mai mult inflaţia. Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a atins un nou record de 8,6% în luna iunie. Pe de altă parte, încercarea de a susţine cursul de schimb al euro cu dobânzi mai mari ar putea agrava riscurile de recesiune.

