Cafea cu unt, fără arome, fără zahăr și fără siropuri dulci. Beneficii și daune

În ultimii ani, această băutură a devenit foarte populară. În Occident, o astfel de băutură se numește Bulletproof. Este un brand destul de cunoscut, care a fost inventat și brevetat de omul de afaceri David Asprey.

El promovează această cafea despre care spune că poate înlocui complet micul dejun. Băutura se mai numește „keto coffee” sau „butter coffee”.

Apropo, Asprey a avut această idee când plecat în Tibet. Acolo, localnicii l-au servit cu un ceai, cu sare, lapte și unt de iac. În consecință, comerciantul a schimbat doar ceaiul cu cafea și, de asemenea, a îndepărtat laptele și sarea.

Cum se face cafeaua cu unt?

Este destul de logic că o astfel de cafea a câștigat, pentru prima dată, popularitate în rândul fanilor dietei ketogenice. Dar în ultimul timp a devenit din ce în ce mai populară, inclusiv printre iubitorii obișnuiți de cafea.

Și rețeta pentru o astfel de băutură este destul de simplă:

cafea preparată - 250-350 mililitri;

una sau două linguri de unt.

Cafea cu unt: beneficii și daune

Potrivit experților, principalul avantaj al cafelei cu unt este că schimbă semnificativ gustul obișnuit al cafelei. În plus, nu există nimic artificial în ea. Nu vei folosi arome, zahăr sau siropuri dulci.

În plus, dacă o persoană decide să experimenteze și să adauge ulei de cocos în loc de unt, va putea folosi toate proprietățile benefice pe care le are uleiul de cocos. În plus, se crede că această cafea accelerează pe cât posibil metabolismul și chiar este capabilă să lupte împotriva stresului oxidativ.

Dacă bei, în mod regulat, cafea cu unt în loc de un mic dejun complet, atunci acest lucru nu va trece fără urmări pentru corpul uman.

O astfel de băutură va adăuga grăsimi saturate în corpul tău. Și, dacă o persoană are colesterolul ridicat, dislipidemie și un risc de a dezvolta boli cardiovasculare, atunci nu ar trebui să bea zilnic cafea cu unt.

Ei bine, nu uita că, spre deosebire de cafeaua neagră obișnuită, care se bea, cel mai adesea, fără zahăr, cafeaua cu unt are o mulțime de calorii. O ceașcă standard poate avea 450 de calorii. Pentru comparație, o ceașcă de cafea cu moka are 158 de calorii, în timp ce cafeaua dulce făcută cu lapte conține doar 101 de calorii.

Desigur, până la urmă, cel mai bine este să consulți un nutriționist care te va ajuta să alegi cea mai bună variantă pentru micul dejun, inclusiv cafeaua cu unt.

