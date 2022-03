ASF, avertisment în plin război între Rusia şi Ucraina. Investitorii, atenţionaţi. Riscă să piardă banii

"Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția investitorilor care activează pe piețele financiare, inclusiv celor care activează pe Forex, să încheie tranzacții doar cu firme de intermediere autorizate și să fie extrem de atenți la riscurile aferente tranzacțiilor valutare.

În această perioadă extrem de volatilă, ASF nu recomandă investitorilor neavizați să efectueze tranzacții cu produse complexe, cu grad mare de sofisticare, întrucât riscă să piardă sumele de bani plasate.

„Investițiile pe piețele financiare, inclusiv cele de tip Forex presupun, de multe ori, fluctuații semnificative ale prețului acțiunilor, respectiv ale ratelor de schimb valutar, care pot fi influențate de contextul politic și social global sau regional, de politica monetară din diverse țări, dar și de rata inflației. De aceea, în situația de față, orice plasament trebuie foarte atent analizat, iar riscurile trebuie să fie bine gestionate”, subliniază domnul Nicu Marcu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară.

Pe site-ul ASF, la secțiunea REGISTRE ENTITĂȚI AUTORIZATE, puteți regăsi o listă cu societățile autorizate să activeze pe piața financiară non-bancară din România", transmite ASF.

Băncile din România, anunţ de ultimă oră în criza din Ucraina. Persoanele care NU mai au acces la conturi

Conform Antena 3, băncile din România iau mai multe măsuri şi blochează accesul la conturi pentru mai multe persoane cu origine ruse.

"Fără noi tranzacţii (plăţi, comerţ financiar, finanţări) care să implice cele două republici sau alte contrapartide din aceste regiuni. Fără integrarea unor noi clienţi din sau care aparţin sau sunt controlaţi de persoane aflate în regiunile respective. Parteneriatele sau relaţiile de afaceri existente trebuie încheiate, dacă nu există un temei legal care împiedică încheierea lor", transmit băncile, conform sursei citate.

Sursa citată indică şi spre mai multe persoane fizice, dar şi entităţi juridice care nu vor mai avea acces la conturile din băncile româneşti. Este vorba despre Gennadiy Nikolayevich Timchenko, Boris Romanovich Rotenberg, Igor Arkadyevich Rotenberg, Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Joint Stock Company Genbank, IS Bank, Public Joint Stock Company Promsvyazbank.

"Verificaţi dacă aveţi conturi sau dacă deţineţi fonduri sau resurse economice pentru persoane aflate în anexa acestei înştiinţări. Îngheţaţi astfel de conturi, sau astfel de fonduri sau resurse economice şi orice alte fonduri deţinute sau controlate de persoane aflate în anexa acestei înştiinţări.

Evitaţi să vă ocupaţi de fondurile sau activele sau să le faceţi disponibile (în mod direct sau indirect) acestor persoane fără acordul Biroului pentru Implementarea Sancţiunilor Financiare.

Raportaţi orice descoperire Biroului, alături de orice informaţie adiţională care ar putea să faciliteze respectarea regulamentului", se mai arată în înştiinţare.

