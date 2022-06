Ardei umpluți în stil lasagna: fără carne și fără orez. O rețetă originală, care te va cuceri

Ardei umpluți în stil lasagna. Ingrediente:

3 ardei roșii mari,

200 grame foi de lasagna,

450 grame spanac frunze congelate,

20 grame roșii uscate (tocate).

Ingrediente pentru sosul Bechamel:

300 grame nuci caju,

80 ml ulei vegetal, 4 linguri sare,

1 praf nucșoară rasă,

30 grame făină,

2 linguri de pastă miso.

Ardei umpluți în stil lasagna. Prepararea

Ardeii se spală și se scoate cotorul cu semințe. Foile de lasagna se fierb în apă cu sare până când devin ușor moi și maleabile. Dar aveți grijă să nu fie nici prea moi. Clătiți-le cu apă rece și tăiați-le bucăți pentru a intra perfect în interiorul ardeilor.

Pentru sosul bechamel: fierbeți 350 ml apă și amestecați nucile caju, uleiul, nucșoara, făina și pasta miso. Se trece spanacul prin apă clocotită, se condimentează cu sare și piper. Umpleți ardeii mai întâi cu o bucată de lasagna, niște spanac, apoi roșii uscate, apoi un strat de bechamel. Urmează iarăși o foaie de lasagna.

Continuați să stratificați până când ardeii sunt umpluți. Aceștia se coc într-un cuptor la 180°C, într-un vas termorezistent. Ardeii se coc, în cuptor, circa 35-45 de minute. Se decorează cu nuci de pin, rucola și busuioc și se servesc la o cină cu prietenii. Poftă bună!

Dovleceii sunt extrem de buni pentru sănătate, datorită conținutului ridicat de potasiu, vitamina C și betacaroten. Această legumă mai conține calciu, fosfor, fier, magneziu, zinc și vitaminele B1, B2, B9. În plus, are puține calorii și glucide, 100 de grame de dovlecel conținând doar 12 calorii.

Din dovleceii se pot face zeci de preparate: de la supe creme, umpluți cu carne, tarte sau chiar deserturi (chec cu dovlecel și ciocolată). Eu fac destul de des aceste clătite, mai ales că sunt foarte ușor și rapid de preparat și nu ai nevoie de foarte multe ingrediente.

Ingrediente pentru 8 clătite:

500 grame de dovlecel,

1 ou,

1 gălbenuș,

80 grame de făină,

50 grame de parmezan ras,

1 legătură de pătrunjel,

sare și piper

ulei de măsline după gust.

Ingredientele pentru sos:

40 grame iaurt,

120 grame de castraveți,

40 grame de maioneză,

1-2 căței de usturoi.

Cum se fac clătitele din dovlecei

Dovleceii cruzi se spală, se dau prin răzătoarea cu ochiuri mari și se stor bine, pentru a elimina apa.

Transferați-i într-un bol, adăugați oul și gălbenușul, făina, parmezanul, pătrunjelul tocat, un praf de sare și piper și amestecați.

Într-o tigaie se încinge un strop de ulei, se toarnă două linguri de aluat și li se dă o forma rotundă. Gătiți clătitele până se rumenesc, câte 3 minute pe fiecare parte. Procedați astfel până se epuizează tot aluatul.

În timp ce clătitele se prăjesc, pregătiți sosul de usturoi. Într-un bol se pune iaurtul, maioneza, castravetele dat prin răzătoare, doi căței de usturoi tocați mărunt. Amestecă bine ingredientele.

Serviți clătitele fierbinți, alături de un sos de usturoi. Poftă bună!

