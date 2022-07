A început cea de-a 33-a ediție Atlantykron. Alexandru Mironov: Este ca o astronavă de pământ care la un moment dat va decola și va ajunge pe orbită

Ediția din acest an se desfășoară sub genericul „Inspiration” și sub sloganul ”Legenda continuă”, având, ca în fiecare an ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor. Evenimentul reunește experți de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) și specialiști în tehnologia de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de 1 kmp. Aici se desfășoară demonstrații științifice şi cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau, cei aproximativ 400 de participanţi stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.

Sorin Repanovici: Legenda continuă, neîntrerupt de 33 de ani

”Ne bucură că avem oameni care participă pentru prima dată, mulți dintre ei reprezentând generații diferite. Deși ne adresăm tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, vin și mulți copii, însoțiți de părinți sau de rude, care la rândul lor au fost de multe ori pe insulă, ca participanți, lectori sau invitați speciali și vor să ofere această oportunitate la rândul lor și tinerei generații. După 33 de ani, ne-am convins partenerii că tot ceea ce facem este interesant și că merită să mergem mai departe. Avem peste 20 de invitați, dintre care o mică parte participă virtual, susținând teleconferințe, respectiv peste 100 de lectori, instructori și organizatori. În 1991, jurnalistul de știință și scriitorul Alexandru Mironov spunea, la un foc de tabără pe insulă, că ne vom revedea în 2025. Deși eram cu toții pasionați de Science Fiction, parcă nu ne vedea să credem ceea ce anticipa unul dintre mentorii noștri și unul dintre fondatorii evenimentului. Iată că mai avem puțin. În acest an, legenda Academiei Atlantykron continuă și am ales cuvântul Inspirație ca motto. După doi ani dificili, în care am continuat evenimentul, doar în 2020 în mediul virtual, inspirăm în continuare și avem nevoie de inspirație pentru a inova și pentru a continua”, subliniază Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron și unul dintre fondatorii evenimentului.

Dumitru Prunariu: este mai mult decât o școală de vară

”Atlantykron este mai mult decât o școală de vară, mai mult decât o tabără, mai mult chiar decât o academie, așa cum se auto-definește. Este o școală a vieții cu însușirea unor cunoștinte esențiale pentru o societate a viitorului, într-un cadru total informal, dar cu suficiente reguli de disciplină și conviețuire civilizată în societate, un cadru favorizat de această insulă minunată de la Capidava care se numește Inelul de Piatră, unde se desfășoară totul timp de o săptămână pe an. Descoperită la începutul anilor ’90 de scriitorii de SF, de cei care “vedeau” viitorul și căutau să-l prefigureze, Alexandru Mironov fiind un personaj cheie în acest context, renumele acestei “academii” multidisciplinare acum s-a extins mult în lume. Participanți tineri vin din multe colțuri ale lumii, mulți cu părinții sau deja cu copiii lor, să-i asculte pe specialiști de vârf în domeniile lor. Unii din participanți s-au format aici și acum își aduc proprii copii să guste din această aventură umană, socială și științifică, multidisciplinară și inedită, care se numește “Academia Atlantykron”. Mulți ani înainte Atlantykron!”, declară cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu.

Alexandru Mironov: 5 august, o aniversare importantă

”La cea de-a 33-a aniversare a acestei mai mult decât foarte originale inițiative, o școală în mijlocul verii, pe o insulă pe Dunăre, unde numai savanți, studenți, elevi și țânțari se întâlnesc pentru a împărtăși, de la minte la minte, aș spune că sunt în mod special două evenimente de luat în seamă. Unul este acela că am ajuns la o treime de secol de când am pornit această aventură. Așa cum știm că face prietenul nostru Sorin Repanovici, momentul va fi marcat de un moment de pirotehnie, cu care poate vom speria peștii de pe Dunăre, de la artificiile care vor sărbători evenimentul. De asemenea, este de luat în seamă o dată foarte importantă, cea de 5 august, când se vor aniversa 10 ani de când robotul Curiosity a ”pus” piciorul pe marte, firește, parașutat. La o zi după aceea, eram și noi, pe insulă, în legătură virtuală cu doi dintre membrii echipei NASA – JPL, responsabili cu această misiune. Curiosity a consumat la minim energie solară, iar la un an de la amartizare, a cântat câteva momente ”Happy Birthday to You”, și apoi s-a oprit, pentru a nu consuma energie. Însă acum, la 10 ani de la succesul amartizării, o companie care fabrică roboți de casă asigură un cor de 10.000 de roboți care îi vor dedica melodia ”Happy Birthday” veteranului Curiosity, cel mai solitar robot din lume. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să subliniez că Atlantykron este ca o astronavă de pământ care la un moment dat va decola și va ajunge pe orbită”, declară jurnalistul de știință și scriitorul Alexandru Mironov.

Teleconferință în direct cu NASA

Organizatorul principal al actualei ediții a Academiei Atlantykron este Asociația Atlantykron, alături de Fundația World Genesis, Asociația Science & Technology și Asociația pentru Tineret și Evoluție în parteneriat cu Asociatia Astronomică URANIA, Clubul Nautic Român, Wisdom Art SUA Arizona, Asociația de Studii Esoterice, Feng Shui și Terapii Complementare – Club UNESCO și SARS România.

Printre invitați, atât prezenți fizic, cât și virtual, și-au confirmat prezența personalități de marcă din știință, cultură, artă sau sport din România, SUA, Canada și Italia. Astfel, sunt așteptați să participe și să susțină cursuri sau prezentări: Nicolae Zamfir, academician, doctor în fizică nucleară, vicepreședinte al Academiei Române; Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist de știință, fondator al Programului Atlantykron și senior editor al revistei Știință și Tehnică; Prof. Dr. Radu Dop, specialist în « medicină critică », membru fondator al Centrului de Studii pentru Științe de Graniță și al Asociației de Telemedicină și Aplicații Spațiale pentru Sănătate; Prof. Dr. Teodor Vasile, doctor în psihologie și în științe medicale alternative, președintele Asociației de Studii Esoterice – Club UNESCO; Răzvan Buzatu, expert în construcție de stat și dezvoltare și transformare de instituții publice, private și asociative; Eliot Sorel, fondatorul ”Global Mental Health and Psychiatry Review”, expert în sisteme de sănătate; Peter Moon (SUA), scriitor; Heather Caton (SUA), președintele Fundației World Genesis și secretar general al Federației Cluburilor, Centrelor și Asociațiilor UNESCO din SUA; Prof. Dr. Acad. Dan Farcaș, scriitor și președintele Asociației Române pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate; Prof. Univ. Dr. Pierre de Hillerin, președintele Centrului pentru Dezvoltarea Performanței Umane; Dr. Sorin Sălăjan, specialist în chirurgie și ortopedie pediatrică și instructor în sistemul Silva Ultramind; Dr. Mihaela Muraru-Mândrea, președinte al Centrului STRING pentru Ştiinţe, Prospectivă, Creativitate și Ficţiune; Adrian Naidin – artist, violoncelist și compozitor; ing. Pompilian Tofilescu – cercetător, inventator, scriitor (SUA) și scriitorul și profesorul Aurel Cărășel.

Invitați virtuali, care vor susține teleconferințe, sunt: Ravi Prakash, inginer JPL NASA, responsabil cu misiunea Curiosity de pe Marte; Gr. (R) Dr. Dumitru Dorin Prunariu, cosmonaut, primul (și singurul) român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, președintele Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic; fostul parlamentar canadian de origine română Corneliu Chișu, vicepreședinte al World Genesis Foundation; Dr. Ing. Florin Munteanu - Preşedinte fondator al Centrul pentru Studii Complexe – centru UNESCO, principal promotor al paradigmei Complexităţii în România; Dr. Cristina Artenie, scriitor, redactor-șef al Universitas Press (Montreal); Dr. David L. Anderson, președinte al Companiei Anderson Multinational și Fondator al Fundației World Genesis.

Printre activități se vor număra deja tradiționala videoconferință în direct cu NASA privind misiunea Curiosity de pe Marte dar și noua misiune Perseverance, cursuri dedicate științei și literaturii, lansări de carte, conferințe pe teme diverse, pornind de la fizică până la dezvoltare personală. De asemenea, în cadrul Academiei Atlantykron va fi lansat Centenarul GOPO (centenarulgopo.ro). Fundația Gopo împreună cu Pro ECO-TUR București doresc să transforme anul viitor într-o aniversare specială, cu ocazia împlinirii, pe 1 mai 2023, a o sută de ani de la nașterea marelui artist cineast român care a fost Ion Popescu-Gopo.

