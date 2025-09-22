€ 5.0753
Data publicării: 14:15 22 Sep 2025

Un bărbat drogat a dat buzna în apartamentul unei tinere. Ce a urmat

Autor: Iulia Horovei
Un bărbat drogat a dat buzna în apartamentul unei tinere. Ce a urmat Sursa foto: Freepik
 

Un bărbat drogat a dat buzna în apartamentul unei tinere din Timișoara.

O tânără în vârstă de 21 de ani din Timișoara a fost surprinsă duminică seara de un bărbat necunoscut în apartamentul său, situat în cartierul Soarelui, potrivit tion.ro.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00, când bărbatul, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a escaladat zidul de la parter și a pătruns în locuință prin geamul de la bucătărie. Persoana era sub influența substanțelor psihoactive, având asupra sa marijuana.

Sursa foto: Captură de ecran Tion

Sursa foto: Captură video, Tion.ro

Și-a lăsat lucrurile în apartament și a plecat

Bărbatul, care era dezbrăcat de tricou, nu a agresat-o pe tânără, ci a întrebat-o dacă o cunoaște, lăsând urme pe pereți și mai multe obiecte personale înainte de a părăsi apartamentul.

Sursa foto: Captură de ecran, Tion.ro

Victima a sesizat Poliția, depunând plângere la Secția 2 Timiș. În urma verificărilor, bărbatul a fost identificat și internat la Clinica de Psihiatrie de pe strada Văcărescu. Autoritățile au precizat că acesta are un istoric de abateri, inclusiv dosare penale pentru conducere sub influența substanțelor interzise, încălcări privind transportul alternativ și alte infracțiuni.

Polițiștii de la IPJ Timiș continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violare de domiciliu. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi confundat apartamentul victimei cu cel al unei alte persoane din același imobil.

drogat
barbat
femeie
tanara
apartament
antecedente
