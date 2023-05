Ucraina neagă că Rusia i-ar fi distrus un sistem de apărare antirachetă Patriot

Ministerul Apărării rus a făcut o declaraţie în acest sens marţi, după un atac aerian nocturn asupra capitalei ucrainene. Doi responsabili americani au declarat ulterior că un sistem Patriot, aflat în dotarea armatei ucrainene, a fost probabil avariat, dar se pare că nu a fost distrus.



"Vreau să vă spun să nu vă faceţi griji cu privire la soarta (sistemului) Patriot", a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Forţelor aeriene ucrainene Iuri Ihnat într-o intervenţie la televiziunea ucraineană.



El a exclus posibilitatea ca o rachetă "Kinjal" să distrugă un sistem Patriot.



"Distrugerea acestui sistem cu un soi de 'Kinjal' este imposibil. Tot ceea ce spun ei acolo poate să rămână în arhivele lor de propagandă", a spus purtătorul de cuvânt citat.



În noaptea în care Rusia a atacat Kievul cu şase rachete Kinjal, sistemul de rachete antiaeriene Patriot funcţiona în mod automat, a mai adăugat Iuri Ihnat.



"Serviciul de presă al Ministerului Apărării rus este mai puternic decât armatele celor mai multe ţări din lume. Rusia nici nu are nevoie de armată pentru a cuceri întreaga lume; presa sa de stat şi purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Igor Konaşenkov, sunt mai mult decât suficient", a reacţionat Ministerul Apărării pe Twitter, după ce Konaşenkov a anunţat marţi distrugerea unui sistem antirachetă Patriot în atacul de rachete de marţi, potrivit Ukrainska Pravda.



Sistemul Patriot face parte dintr-un ansamblu de unităţi sofisticate de apărare antiaeriană furnizate de Occident pentru a ajuta Ucraina să respingă loviturile aeriene ruseşti după invazia Moscovei în februarie 2022.



Este considerat unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antiaeriană ale SUA, inclusiv împotriva avioanelor, rachetelor de croazieră şi rachetelor balistice, şi cuprinde de obicei lansatoare, precum şi radare şi alte vehicule de sprijin.



Preşedintele rus Vladimir Putin a prezentat racheta Kinjal drept unul dintre echipamentele de clasă mondială de care Rusia ar dispune.



Ucraina a declarat că a doborât marţi şase rachete Kinjal, dar Rusia a negat acest lucru.



În special, ministrul apărării rus, Serghei Şoigu, a dezminţit că apărarea antiaeriană ucraineană ar fi doborât marţi şase rachete hipersonice Kinjal, aşa cum au anunţat autorităţile ucrainene, potrivit EFE.



"Am spus-o şi o repet din nou: nu lansăm noi atâtea Kinjal câte doboară ei în declaraţiile lor", a afirmat Şoigu marţi seara, citat de agenţia oficială rusă de presă RIA Novosti.



"Numărul acestor 'interceptări ucrainene' este de trei ori mai mare" decât cel al rachetelor lansate de Rusia, a spus Şoigu, adăugând că rămâne de văzut cine operează de fapt aceste sisteme americane.



"În plus, ei greşesc mereu în ceea ce priveşte tipul de rachete. De aceea nici nu o nimeresc", a remarcat ironic ministrul apărării rus.



Potrivit Rusiei, rachetele Kinjal pot dezvolta o viteza de până la 10 ori mai mare decât viteza sunetului şi sunt capabile să depăşească orice sistem de apărare antirachetă.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept un "rezultat istoric" doborârea tuturor rachetelor ruseşti lansate în noaptea de luni spre marţi asupra Ucrainei, între care şase rachete hipersonice Kinjal.



Nu este deocamdată clar ce armă occidentală a folosit Ucraina, iar Pentagonul nu a făcut niciun comentariu pentru moment, scrie Agerpres.

