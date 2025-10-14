€ 5.0879
Data publicării: 20:38 14 Oct 2025

EXCLUSIV Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Autor: Doinița Manic

mama ucisa trecere pietoni captura video
 

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a vorbit și despre importanța educării pietonilor, în contextul tragicului accident de pe Șoseaua Berceni.

Titi Aur a analizat în profunzime tragedia din Berceni, acolo unde o mamă a murit, iar copilul său de 2 ani a fost rănit după ce un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani i-a lovit pe o trecere de pietoni. După ce anterior a vorbit teribilismul unor șoferi care ajung să omoare oameni nevinovați, expertul în conducere defensivă atrage atenția și asupra lipsei educației rutiere a pietonilor - un alt factor care face ca România să fie considerată "campioana" accidentelor rutiere în Uniunea Europeană.

VEZI ȘI: Combinația fatală care a ucis-o pe mama din București. Titi Aur: Când îți cumpără tata BMW, te consideri stăpânul șoselelor

"O altă problemă este lipsa de educație a pietonilor. Cum este posibil ca o mamă, cu un cărucior cu un copil, să treacă pe trecerea de pietoni fără să se uite? Vă spun eu că nu este posibil. Nu avem educație rutieră. Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților.

Titi Aur: Când treci pe trecerea de pietoni trebuie să urmărești patru lucruri

Când treci pe trecerea de pietoni trebuie să urmărești patru lucruri. În primul rând, să fii pe trecerea de pietoni - și era. Al doilea lucru, să fii pe culoarea verde, dar se pare că nu era semaforizată trecerea. Dar trebuie să mai urmărești încă două lucruri care în România nu sunt învățate, nimeni nu te învață. Al treilea lucru: să te uiți obligatoriu ca mașinile - prima care vine și următorea, dar și una din față - opresc, pentru că băiatul ăla sau fata aia cu mașina s-ar putea să nu oprească pentru că:

  1. Nu-i ține frâna
  2. Se uită în telefon
  3. E băut
  4. E drogat
  5. E criminal
  6. E sinucigaș

Și atunci cum să trec eu, și cu copilul, dar și fără copil, pe trecerea de pietoni fără să mă uit? Și al patrulea lucru: trebuie să te uiți obligatoriu ca privirea ta, a pietonului, să se intersecteze cu privirea șoferului, mai ales când sunt mașini mari, camioane din alea înalte, pentru că au fost situații în care șoferul s-a uitat pe trecerea de pietoni după cei care au trecut și când a mai venit unul întârziat nu l-a văzut, a plecat de pe loc și l-a lovit: și bătrână, și tată cu copii pe la Iași, tot felul de cazuri au fost - vreo 4-5 cazuri în România în decurs de un an.

Din păcate, nimeni nu te învață în România cum să treci pe trecerea de pietoni, nimeni nu te învață cum să conduci defensiv, iar autoritățile noastre nu fac nimic. Toate lucrurile acesta și probabil că și altele, nu fac altceva decât să ducă la astfel de dragedii", a declarat Titi Aur în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Un astfel de accident nu afectează doar pe cel care a murit"

"Poate cineva să își asume, măcar să se gândească ce e în sufletul, în mintea membrilor familiei acestei femei omorâte și cu copilul accidentat? Mă refer la soț, la părinți, la colegi, la frați, verișori. Un astfel de accident nu afectează doar pe cel care a murit. 

În ideea autorităților noastre: "îi punem cruce, îi luăm o coroană și la revedere". Nu e așa. Sunt tragedii imense, din păcate 4 morți pe zi, avem 10 răniți grav în fiecare zi și avem 70-80 de răniți ușor în fiecare zi. Autoritățile noastre nu sunt interesate. Atâta timp cât nu vor fi interesate autoritățile vom asista în continuare la astfel de tragedii", a mai spus Titi Aur.

@observatorantena1

Atentie, imagini cu puternic impact emotional! Momentul accidentului din Berceni, surprins chiar de camera de bord a soferului vinovat #observator #antena1 #stiri #news #fyp #romania #bucuresti #accident #sofer #masina #berceni #5pasidebine #misiuneatiktok

♬ sunet original - Observator

