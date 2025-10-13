O mamă a murit, iar copilul său de 2 ani a fost rănit după ce un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani i-a lovit pe o trecere de pietoni, pe șoseaua Berceni din București. De ce nu ne învățăm minte? De ce continuăm să avem șoferi teribiliști care iau vieți? De ce tot ce se vorbește despre condusul preventiv nu ajunge la urechile acestor oameni? Asta l-am întrebat pe Titi Aur, expert în conducere defensivă, atunci când l-am contactat pentru a vorbi despre această tragedie.

Titi Aur amintește "regula șvaițerului"

"Noi vorbim în "accidentologia" asta rutieră despre regula șvaițerului. Ce înseamnă asta? Acel cașcaval găurit. Tăiem mai multe felii, fiecare felie înseamnă ceva, să zicem: pregătirea șoferului, pregătirea mașinii, vremea, aglomerația etc. Și accidentul foarte rar se întâmplă atunci când trece un fascicul de lumină imaginar doar printr-o felie din aia. De obicei se întâmplă când trece prin mai multe felii, când sunt mai multe cauze", a spus Titi Aur.

Întrebat despre cauzele acestui accident tragic Titi Aur ne-a spus: "În primul rând, ignoranța și greșeala majoră a autorităților, adică educație rutieră a viitorilor șoferi sau a șoferilor care sunt pregătiți de școlile de șoferi. Educația rutieră este aproape de zero din acest punct de vedere al siguranței rutiere, nu al deplasării mașinii. În a doilea rând, greșeli făcute din nou de autorități, pentru că acum doi ani în zona trecerii de pietoni în localitate trebuia să ai obligatoriu 30 de kilometri pe oră. Acum a crescut la 50 de kilometri pe oră. Un teribilist sau un needucat zice: "A, păi ce mi-e 50, ce mi-e 70-80-90 de kilmetri la oră". Dacă era limita de 30 ar fi fost să zic o frică mai mare să meargă mai tare.

Combinația fatală: renumitul BMW și "profesia de fiu"

În plus, mașina este renumitul BMW, care dacă este condus și de un tânăr, un tânăr care nu este supus niciunor constrângeri.... Și aici vă dau un exemplu. În Elveția, în Suedia, după ce iei permis de conducere, fie că ai 18 ani sau 40 de ani, doi ani de zile ești într-un program de urmărire specială. Adică dacă ai greșeli, dacă ai băut, dacă te-ai drogat, dacă te dai pe Internet cum mergi cu viteza, așa cum a făcut tânărul în cauză... automat ți se anulează permisul de conducere și doar un judecător când mai ai dreptul, dacă mai ai dreptul să mai dai examen.

De ce? Pentru că psihologii au spus așa în țările respective: "așa cum se formează în primii 2 ani, cam așa rămâne". Puțin probabil că se strică după asta. Dar dacă la noi la 18 ani, când mai ești și "de profesie fiu", când îți cumpără tata BMW, tu te consideri stăpânul șoselelor, atunci bineînțeles că te-ai format greșit sau probabilitatea să te formezi greșit este mult mai mare. Pe când, în țările despre care vorbesc, probabilitatea este mult mai mică".