PE aprobă asistenţa suplimentară în valoare de 145 de milioane de euro pentru Republica Moldova

Eurodeputaţii au aprobat propunerea Comisiei Europene de a acorda guvernului Republicii Moldova sprijinul pentru stabilizarea situaţiei economice a ţării, cu 561 voturi pentru, 43 împotrivă şi 20 abţineri, informează Agerpres.



Sprijinul, în valoare totală de 45 de milioane de euro sub formă de granturi şi de până la 100 de milioane de euro sub formă de împrumuturi, va fi plătit în două tranşe planificate pentru al treilea şi al patrulea trimestru al anului 2023, dacă Republica Moldova îndeplineşte anumite condiţii. Acestea includ reforme ale sistemului judiciar, asigurarea statului de drept şi a luptei împotriva corupţiei, precum şi progrese satisfăcătoare în ceea ce priveşte punerea în aplicare a unui program macroeconomic al Fondului Monetar Internaţional (FMI).

Economia Moldovei, şubrezită după invazia Rusiei în Ucraina

Ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina, economia din Republica Moldova s-a diminuat, iar climatul economic incert a afectat negativ investiţiile şi comerţul din ţară. Criza energetică şi scăderea consumului gospodăriilor şi a investiţiilor au pus o presiune suplimentară asupra finanţelor publice ale Republicii Moldova. În plus, creşterea bruscă a preţurilor la energie creează niveluri ridicate ale inflaţiei.



"Războiul de agresiune rusesc din Ucraina nu a cruţat pe nimeni şi cu siguranţă nu Republica Moldova. O combinaţie nefericită a războiului, a crizei energetice, a inflaţiei uriaşe şi a scăderii consumului casnic şi a investiţiilor a erodat finanţele publice şi a afectat mijloacele de subzistenţă ale cetăţenilor moldoveni. Pe lângă toate acestea, influenţa crescândă a Rusiei în această regiune exercită o presiune suplimentară asupra economiei Republicii Moldova. În aceste vremuri dificile de vulnerabilitate economică şi politică, trebuie să ajutăm şi să sprijinim Republica Moldova", a declarat raportoarea Marketa Gregorova, din grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, citată într-un comunicat al PE.



Republica Moldova beneficiază de asistenţă macrofinanciară în curs care a intrat în vigoare la 18 iulie 2022. După aprobarea sprijinului de către Consiliul UE, acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE şi se va aplica în ziua următoare datei publicării.



"Sunt bucuros că am adoptat rapid acest nou sprijin financiar. Era esenţial ca noua asistenţă să fie aprobată fără întârziere pentru ca banii să ajungă cât mai repede în Republica Moldova, în a doua parte a acestui an", a declarat Siegfried Mureşan, care este co-preşedinte al Comitetului parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova, în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români.



"Tocmai de aceea, ca raportor pentru avizul Comisiei pentru bugete din Parlamentul European privind acest sprijin, am recomandat colegilor să avizăm decizia de asistenţă în forma propusă de Comisia Europeană, fără a depune amendamente. Astfel, am reuşit să avizăm ajutorul financiar în Comisia pentru bugete încă din data de 17 aprilie. Acest lucru a permis şi Comisiei pentru comerţ internaţional să aprobe rapid sprijinul, pe 27 aprilie, iar astăzi (marţi - n.r.) am putut sa dăm deja votul final în plenul PE", a adăugat el.

