O locatară din blocul care a sărit în aer: Mie mi-a fost frică să aprind lumina să nu fie explozie, foloseam lanterna

Locatarii blocului de pe Calea Rahovei au povestit că le era frică de o posibilă explozie încă din momentul în care au simțit pentru prima oară miros de gaz. Totuși, atunci când s-a produs deflagrația, nu și-au dat seama din prima secundă ce s-a întâmplat, crezând inițial că a avut loc un cutremur.

"Erau termopanele pe afară aruncate și atunci m-am gândit că a fost cutremur. Nici nu m-am gândit că a fost explozie. Lumea țipa ca în gură de șarpe, nu știai unde să te duci. După vreo jumătate de oră au ajuns pompierii, au urcat sus și ne-au spus să plecăm. Nu am luat nimic, nici măcar medicamentele, sunt în frigider. Aveam medicamente pentru trei luni. Îmi trebuie medicamentele alea, dar totuși pentru mine e dureros că nu am casa.

VEZI ȘI: Mărturia cutremurătoare a unui bărbat care a scăpat ca prin minune din tragedia de pe Calea Rahovei. "Cu 2 minute înainte..."

Locatară: Mie mi-a fost frică să și aprind lumina să nu fie explozie și mergeam prin casă cu laterna de la telefon

În casa asta am toată averea. Acum cine ne mai ajută pe noi? Am muncit din greu la căsuța asta. Noi locuim pe scara aceea la etajul 2. Inițial am zis că e cutremur, dar da, mirosea îngrozitor pe scară a gaze, cu o zi înainte, adică nu în ziua exploziei, cu o zi înainte, de dimineață. Mie mi-a fost frică să și aprind lumina să nu fie explozie și mergeam prin casă cu laterna de la telefon", a povestit o femeie pentru Antena 3 CNN.

"Momentul exploziei a fost ca un început de cutremur, ceea ce ne-am dat seama că nu e pentru că automat trebuie să aibă replici", a mai spus un bărbat.

Reamintim că devastoatoarea explozie s-a produs într-un bloc situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Clădirea a suferit distrugeri majore, mai ales la etajele 5 și 6, care au fost aproape complet spulberate. Trei oameni au murit. Numărul victimelor a ajuns la 20, dintre care 15 persoane au fost transportate la spital.

VEZI ȘI: Explozie bloc Rahova. Informații de ultimă oră de la Institutul Național de Criminalistică