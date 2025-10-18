Explozie bloc Rahova. Informații de ultimă oră de la Institutul Național de Criminalistică

Directorul adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, comisarul şef Alexandru Poroşanu, a declarat, sâmbătă, că persoanele decedate în explozia care s-a produs vineri în blocul din Rahova sunt femei. Potrivit acestuia, două dintre ele vor fi identificate pe baza ADN-ului.

"Pe partea de identificare a victimelor, s-au demarat deja activităţile de identificare a victimelor - două dintre cadavre sunt femei, de fapt toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă la momentul actual, urmează ca identificarea să fie făcută pe partea de ADN. Este vorba de o victimă de 51 de ani, care locuia împreună cu soacra şi cu soţul, şi o victimă de vârstă de 65 de ani care locuia singură. Acum la Institutul de Criminalistică se face identificarea pe bază de ADN a lor", a explicat el, într-o declaraţie de presă, transmite Agerpres.

Detalii despre cercetarea de la fața locului





Alexandru Poroşanu a mai spus că în cursul zilei de vineri s-au făcut fotografii judiciare, s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzei deflagraţiei.



"În legătură cu activitatea de cercetare la faţa locului, (...) aceasta a început de ieri imediat ce ne-a fost permis accesul în zonă de către echipele de salvatori şi de către reprezentanţi din cadrul Institutului de Stat în Construcţii. Activitatea s-a desfăşurat neîntrerupt până târziu în noapte, ocazie cu care s-au făcut fotografii judiciare, s-au recoltat probe care să ducă la stabilirea cauzelor acestei deflagraţii.

Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagraţie. Este foarte instabilă, abia reuşim să facem partea de cercetare la faţa locului în zona adiacentă. Probabil că va dura un pic până când experţii ne vor da accesul să putem să facem activitatea şi acolo. Cu toate astea, s-au folosit drone să se poată face fotografii", a arătat acesta.

"Există riscul de prăbuşire a etajelor superioare"





Totodată, Poroşanu a mai spus că în ceea ce priveşte expertiza tehnică, se lucrează cu "cei mai buni experţi din ţară", cu specialişti din cadrul INSEMEX Petroşani, care sunt specializaţi pe explozii. În plus, el a atras atenţia că există riscul de prăbuşire a etajelor superioare, mai ales în aripa afectată de explozie.



"Este vorba de aripa afectată, acolo riscul este foarte mare. Din ce am discutat şi cu experţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, există riscul destul de mare de prăbuşire a etajelor superioare", a susţinut Alexandru Poroşanu.

Alexandru Poroşanu: Nu exista sigiliul acolo





Legat de sigiliul de la contor, el a precizat: La momentul la care noi am ajuns la această firidă, care este în exteriorul blocului, nu exista sigiliul acolo.

Nu l-am observat noi, nu ştim ce a fost înainte de asta. Urmează să investigăm şi să stabilim. Este la exteriorul blocului, este foarte uşor de accesat.