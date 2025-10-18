Mărturia cutremurătoare a unui bărbat care a scăpat ca prin minune din tragedia de pe Calea Rahovei. "Cu 2 minute înainte..."

Cu doar câteva minute înainte de tragedia din Capitală, un bărbat a trecut pe lângă blocul de pe Calea Rahovei fără să bănuiască ce urma să se întâmple. O explozie devastatoare urma să zguduie clădirea, dar el și soția lui au scăpat ca prin minune, rămânând martorii unui coșmar imposibil de uitat.

Bărbatul a mărturisit că ajunsese în dreptul Liceulului Bolintineanu, aflat în apropierea clădirii afectate de explozie, chiar înainte de producerea deflagrației. Când s-a uitat în spate nu și-a mai văzut apartamentul.

Mărturia bărbatului: Dacă mai întârziam eram mort și eu, și soția mea

"Eu am trecut pe alee cu 2 minute înainte de momentul exploziei. Dacă mai întârziam eram mort și eu și soția mea. Am ajuns la colțul liceului și atunci s-a declanșat explozia. Când m-am întors să mă uit la bloc era totul praf, nu mai vedeam apartamentul", a povestit bărbatul pentru Antena 3 CNN.

Bărbatul și-a făcut cruce în fața camerelor de filmat, apoi a explicat: "Da, mi-am făcut cruce că am scăpat cu zile și îi mulțumesc lui Dumnezeu și la ora actuală că m-a protejat".

Vineri dimineața, explozia a distrus aproape complet etajele 5 și 6 ale blocului, iar structura imobilului este grav afectată. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 17 au fost rănite, dintre care 15 au fost transportate la spital, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Într-o fracțiune de secundă cel puțin 400 de oameni din blocul distrus de explozie au rămas pe drumuri. Oamenii sunt cazați temporar în hoteluri, iar autoritățile le-au dat asigurări că nimeni nu va rămâne fără adăpost. Până atunci, cu toții speră să poată intra în locuințe pentru a-și putea recupera măcar o parte din bunuri, dar deocamdată acest lucru este imposibil pentru că există risc de prăbușire.