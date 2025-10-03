Mihaela Bilic, nouă reacție în disputa despre statine: Mesajul meu nu era unul pentru doctori

Nutriționistul Mihaela Bilic a venit cu o nouă reacție în urma declarațiilor pe care le-a făcut, într-o postare pe pagina ei de Facebook, acum două săptămâni, despre statine.

Ea afirmase că statinele „scad dramatic producția de colesterol”, iar lipsa acestuia ar putea afecta grav sistemul nervos. Postarea online a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare, fiind distribuită și comentată pe larg, o reacție venind și din partea Colegiului Medicilor.

Acum, într-un nou mesaj, postat tot pe Facebook, Mihaela Bilic acuză că vorbele sale "au fost scoase din context și reinterpretate" și spune că a simțit nevoia să vină cu niște lămuriri pentru a explica ce a vrut să transmită de fapt prin acel mesaj.

Mihaela Bilic: M-am trezit inclusă fără să știu pe lista doctorilor conspiraționiști care militează împotriva vaccinării

"Mesajul meu s-a vrut întotdeauna unul de normalitate, cu încurajarea obiceiurilor de bun simț. Am spus întotdeauna ce cred și ce fac, am încerca să fiu autentică și mi-am asumat responsabilitatea pentru vorbele mele. Și nu o dată m-am necăjit și m-am întristat când ele au fost scoase din context și reinterpretate. De curând m-am trezit inclusă fără să știu pe lista doctorilor conspiraționiști care militează împotriva vaccinării. Iar postarea în care luam apărarea colesterolului, ca fiind o moleculă vitală pentru creierul nostru, a fost transformată într-un manifest împotriva statinelor. Nu știu să spun cum s-a ajuns aici, dar simt nevoia unor lămuriri!

Nici un om sănătos la cap, cu atât mai mult dacă este medic, n-ar putea face o astfel de afirmație. Este ca și cum ai contesta existența penicilinei pentru infecții, a insulinei pentru diabet sau a citostaticelor pentru cancer! "Asta am vrut să transmit"! Fără statine nu se poate când vrem să curățăm vasele de sânge de plăci de aterom, să reducem riscul de boli cardiovasculare și de accidente vasculare cerebrale. Toate ghidurile și protocoalele medicale din lume confirma acest lucru - statinele fac parte din portofoliu de luptă împotriva dislipidemieiilor, nu mai avem nevoie de dovezi științifice care să demonstreze acest lucru.