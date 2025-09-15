Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic

„Luând notă de informațiile recente lansate în spațiul public de dr. Mihaela Bilic, privind terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, cât și despre rolul colesterolului în organism, Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate. Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a transmis, în numele Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul București, Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB - Coordonator al Departamentului Profesional - Științific.

Reacția forului vine după ce Mihaela Bilic a publicat un mesaj pe Facebook, în care afirma că statinele „scad dramatic producția de colesterol”, iar lipsa acestuia ar putea afecta grav sistemul nervos. Postarea online a generat numeroase reacții pe rețelele de socializare, fiind distribuită și comentată pe larg.

Statinele sunt medicamente prescrise frecvent pacienților cu risc cardiovascular, cu scopul de a reduce nivelul colesterolului și de a preveni infarctul miocardic sau accidentele vasculare cerebrale.

Beneficiile și siguranța acestora sunt demonstrate prin numeroase studii clinice, fiind recunoscute în ghidurile medicale internaționale.

Autoritățile subliniază importanța informării corecte a populației și atrag atenția că mesajele transmise în spațiul public de către medici trebuie să se bazeze pe date științifice validate, pentru a evita inducerea în eroare a pacienților.

De asemenea, discutați cu medicul dumneavoastră orice problemă pe care o aveți. Sfaturile de pe Internet, chiar dacă unele pot fi bune, este posibil ca dumneavoastră să vă facă rău pentru că fiecare caz în parte este diferit.

Iată postarea Mihaelei Bilic:

„Fără grăsime creierul nostru se “stafidește” și moare

￼Daca ar fi sa ne luam după noile valori stabilite de americani in ceea ce priveste nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui sa ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai productiei hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentatie, ci este făcut de ficat!

Dupa gafa medicală din anii ‘70 in care grasimile alimentare au fost acuzate ca ar creste riscul de boli cardio-vasculare, cand de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului in sânge si, implicit, pentru a scadea riscul de infarct si AVC

Realitatea demonstrează că nu exista o relatie de cauzalitate directa intre nivelul colesterolului si bolile de inimă, adica mai mult de jumatate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal. Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore si cu bătaie lungă

Pe langa slabiciunea/ durerile musculare (mialgii) si toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic productia de colesterol din organism- ori fară colesterol, nimic nu mai functionează cum trebuie! De la secretia de hormoni pana la transmiterea impulsului nervos intre neuroni, de la schimburile de substante intre celule pana la gradul de hidratare al pielii, grasimile sunt esențiale. Fara grasime nu putem trai, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește si nu ne putem “repara” celulele uzate. Cel mai trist este faptul că lipsa cronica de colesterol la nivel cerebral afecteaza ireversibil integritatea si functionarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” si se usucă- și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative si de de frecventa alarmanta a cazurilor de Alzheimer.

De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente si ne pierdem mințile. La propriu!Interesant este ca aceste statine nu au niciun efect protector in cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cat despre barbati, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decat in asociere cu alte elemente agravante: prezenta plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sange), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitala, adica toți factorii ce alcatuiesc Sindromul X Metabolic.

In viața reală constatam ca există multe femei care traiesc cu un nivel de colesterol peste 250 si au arterele curate, fara nicio urma de placă de aterom si barbati care fac infarc sau accident vascular cerebral deși analizele sunt in parametrii normali Cu siguranta suntem departe de a înțelege toate misterele corpului omenesc, însă un lucru e sigur: colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism in general și al sistemului nervos in special!”

