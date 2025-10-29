Medicii din Buzău refuză să facă gărzi după reacțiile privind moartea chirurgului Ștefania Szabo

Preşedintele Colegiului Medicilor Buzău, medicul ortoped Dragoş Porumb, spune că medici de la Spitalul Județean de Urgență Buzău nu ar mai vrea să facă gărzi după reacțiile privind moartea chirurgului Ștefania Szabo. Doctorii ar fi revoltați din cauza valului de critici nefondate aduse medicilor.

„Principala problemă pe care au ridicat-o colegii mei sunt comentariile absolut mizerabile vis a vis de medici în general şi de doctorul decedat, în particular. Trebuie găsite soluţii pentru a proteja corpul medical de injurii nefondate. Există o suprasolicitare în gărzi. În plus, plata gărzilor e la nivelul anilor 2017-2018, când salariile erau mai mici şi atunci, cei care compară cu sistemul privat, de exemplu colegi din cardiologie sau neurologie, nu mai doresc să mai facă gărzi în asemenea condiţii. Încercăm să mediem, să ajungem la un numitor comun pentru toată lumea”, a declarat Dragoş Porumb, potrivit Știrile Pro TV.

Supraaglomerarea unităţilor de primiri urgenţe. Oamenii merg la UPU, deși nu e necesar

Potrivit preşedintelui Colegiului Medicilor Buzău, o altă problemă raportată de cadrele medicale este supraaglomerarea unităţilor de primiri urgenţe.

„Din 200 de oameni care se prezintă la UPU, 50 sunt urgenţe. Restul sunt cazuri cronice care se pot rezolva la medicii de familie sau în ambulatoriu, de exemplu. Dar, din cauza legislaţiei, orice om care se prezintă la urgenţe trebuie tratat. Beneficiază de analize, de ecografii, de CT, pe care le-ar putea face în ambulatoriu, însă dacă vine la UPU le face la orice oră doreşte persoana respectivă, inclusiv neasiguraţii”, a mai spus medicul Dragoș Porumb.

Cum a murit Ștefania Szabo

Medicul chirurg Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără viață marți dimineață, 28 octombrie, în camera de gardă a unității sanitare. Moartea ei a șocat întreaga țară deoarece medicul avea doar 37 de ani și nimeni nu se aștepta la un asemenea sfârșit. În spațiul public se vehiculează ipoteza potrivit căreia medicul ar fi putut muri din cauza bournout-ului, dar cauza exactă a decesului nu a fost încă stabilită de către oamenii legii, o anchetă fiind în desfășurare.

Ștefania Szabo ocupa funcţia de director al Spitalului Județean Buzău din anul 2021. Aceeași funcție o deținuse și actualul preşedinte al Colegiului Medicilor Buzău, Dragoș Porumb. Medicul și-a dat însă demisia în anul 2018, la doar un an de la numire, invocând, la acel moment, faptul că postul este prea solicitant.