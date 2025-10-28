De ce a murit profesorul Sergiu Opaeț la doar 35 de ani. ”Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”

Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Republica Moldova, a fost înmormântat marți, 28 octombrie. Sergiu Opaeț a murit subit la vârsta de doar 35 de ani, șocându-i pe moldoveni. Acum, după ce profesorul a fost condus pe ultim drum, apar primele informații despre posibila cauză a decesului acestuia.

Deși inițial în spațiul public s-a vehiculat faptul că tânărul a murit din cauza burnout-ului, ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun, a venit cu precizări și a declarat că decesul profesorului de 35 de ani a fost cauzat de „probleme foarte serioase de sănătate”, dar fără a preciza boala exactă de care ar fi suferit acesta.

„Eu știu motivele decesului, dar având în vedere că este o situație sensibilă, divulgarea nemijlocită a acestora poate fi făcută doar de către familie. E vorba de o maladie, nu de suprasolicitare sau aspecte legate de volumul de muncă. Este adevărat că, în general, în sistem avem o problemă cu arderea profesională, însă în acest caz vorbim despre probleme grave de sănătate, de lungă durată, care au avut un caracter complicat și au dus la această situație nefericită”, a precizat ministrul Educației din Republica Moldova, scrie Ziarul de Gardă.

Ce spune ministra Sănătății

Totodată, ministra Sănătății din Republica Moldova, Ala Nemerenco, a menționat că tânărul a beneficiat de îngrijiri medicale specializate la Chișinău.

„Ministerul Sănătății i-a acordat pacientului întreg volumul de asistență medicală într-o instituție de nivel republican din Chișinău. Alte informații, ce țin de confidențialitatea actului medical, nu pot fi făcute publice”, a declarat Ala Nemerenco.

Sergiu Opaeț a fost internat și s-a stins din viață la Institutul de Pneumologie „Chiril Draganciuc”, iar anunțul despre moartea sa a fost făcut duminică, 26 octombrie, de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), unde acesta era masterand.

Unele surse spun că tânărul a fost spitalizat cu o boală la plâmâni

În timp ce și directoarea Institutului de Pneumologie „Chiril Draganciuc”, Doina Rusu, a declarat că motivele care au precedat decesul lui Sergiu Opaeț reprezintă un secret medical și nu pot fi dezvăluite decât de părinții acestuia, dacă au primit acordul profesorului, alte site-uri de știri din Republica Moldova citează apropiați ai tânărului și spun că acesta a murit "din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical".

„Am tot văzut astăzi cum toate știrile s-au umplut de discuții despre „burnout”, adicătelea: arderea profesională, ca și cum asta ar explica totul.

Ei bine, ia mai duceți-vă voi cu burnout-ul vostru acolo unde îi trimitea Sergiu pe toți!

Sergiu nu a murit de burnout. Era spitalizat din 3 octombrie, cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul curant nici nu a trecut pe la el. A ajuns la Terapie Intensivă abia cu câteva ore înainte de a pleca dintre noi.

Așa că, nu ministrul Educației ar fi trebuit să iasă astăzi la rampă, ci ministrul Sănătății — căci acolo, nu în școală, s-a stins un om lăsat fără sprijin”, se arată într-un mesaj postat pe rețelele sociale, scrie Unimedia.

Astfel, în timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, și apropiați ai tânărului neagă posibilitatea ca acesta să fi murit din cauza burnout-ului.