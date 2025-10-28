De ce a murit profesorul Sergiu Opaeț la doar 35 de ani. ”Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”

Directorul unui liceu din Republica Moldova, Sergiu Opaeț, a murit subit la doar 35 de ani. În baza unui mesaj al său, în spațiul public s-a vorbit mult despre burnout, dar se pare că nu acesta a fost cauza morții.
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Republica Moldova, a fost înmormântat marți, 28 octombrie. Sergiu Opaeț a murit subit la vârsta de doar 35 de ani, șocându-i pe moldoveni. Acum, după ce profesorul a fost condus pe ultim drum, apar primele informații despre posibila cauză a decesului acestuia.
Deși inițial în spațiul public s-a vehiculat faptul că tânărul a murit din cauza burnout-ului, ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun, a venit cu precizări și a declarat că decesul profesorului de 35 de ani a fost cauzat de „probleme foarte serioase de sănătate”, dar fără a preciza boala exactă de care ar fi suferit acesta.
„Eu știu motivele decesului, dar având în vedere că este o situație sensibilă, divulgarea nemijlocită a acestora poate fi făcută doar de către familie. E vorba de o maladie, nu de suprasolicitare sau aspecte legate de volumul de muncă. Este adevărat că, în general, în sistem avem o problemă cu arderea profesională, însă în acest caz vorbim despre probleme grave de sănătate, de lungă durată, care au avut un caracter complicat și au dus la această situație nefericită”, a precizat ministrul Educației din Republica Moldova, scrie Ziarul de Gardă.
Totodată, ministra Sănătății din Republica Moldova, Ala Nemerenco, a menționat că tânărul a beneficiat de îngrijiri medicale specializate la Chișinău.
„Ministerul Sănătății i-a acordat pacientului întreg volumul de asistență medicală într-o instituție de nivel republican din Chișinău. Alte informații, ce țin de confidențialitatea actului medical, nu pot fi făcute publice”, a declarat Ala Nemerenco.
Sergiu Opaeț a fost internat și s-a stins din viață la Institutul de Pneumologie „Chiril Draganciuc”, iar anunțul despre moartea sa a fost făcut duminică, 26 octombrie, de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), unde acesta era masterand.
În timp ce și directoarea Institutului de Pneumologie „Chiril Draganciuc”, Doina Rusu, a declarat că motivele care au precedat decesul lui Sergiu Opaeț reprezintă un secret medical și nu pot fi dezvăluite decât de părinții acestuia, dacă au primit acordul profesorului, alte site-uri de știri din Republica Moldova citează apropiați ai tânărului și spun că acesta a murit "din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical".
„Am tot văzut astăzi cum toate știrile s-au umplut de discuții despre „burnout”, adicătelea: arderea profesională, ca și cum asta ar explica totul.
Ei bine, ia mai duceți-vă voi cu burnout-ul vostru acolo unde îi trimitea Sergiu pe toți!
Sergiu nu a murit de burnout. Era spitalizat din 3 octombrie, cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul curant nici nu a trecut pe la el. A ajuns la Terapie Intensivă abia cu câteva ore înainte de a pleca dintre noi.
Așa că, nu ministrul Educației ar fi trebuit să iasă astăzi la rampă, ci ministrul Sănătății — căci acolo, nu în școală, s-a stins un om lăsat fără sprijin”, se arată într-un mesaj postat pe rețelele sociale, scrie Unimedia.
Astfel, în timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, și apropiați ai tânărului neagă posibilitatea ca acesta să fi murit din cauza burnout-ului.
