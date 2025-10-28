€ 5.0844
|
$ 4.3591
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 18:57 28 Oct 2025 | Data publicării: 18:34 28 Oct 2025

De ce a murit profesorul Sergiu Opaeț la doar 35 de ani. ”Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”
Autor: Doinița Manic

Sergiu Opaeţ, profesorul din RM care a murit la 35 de ani Sergiu Opaeţ, profesorul din R. Moldova care a murit la 35 de ani. Sursa foto: Facebook
 

Directorul unui liceu din Republica Moldova, Sergiu Opaeț, a murit subit la doar 35 de ani. În baza unui mesaj al său, în spațiul public s-a vorbit mult despre burnout, dar se pare că nu acesta a fost cauza morții.

Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Republica Moldova, a fost înmormântat marți, 28 octombrie. Sergiu Opaeț a murit subit la vârsta de doar 35 de ani, șocându-i pe moldoveni. Acum, după ce profesorul a fost condus pe ultim drum, apar primele informații despre posibila cauză a decesului acestuia.

Deși inițial în spațiul public s-a vehiculat faptul că tânărul a murit din cauza burnout-ului, ministrul Educației de la Chișinău, Dan Perciun, a venit cu precizări și a declarat că decesul profesorului de 35 de ani a fost cauzat de „probleme foarte serioase de sănătate”, dar fără a preciza boala exactă de care ar fi suferit acesta.

„Eu știu motivele decesului, dar având în vedere că este o situație sensibilă, divulgarea nemijlocită a acestora poate fi făcută doar de către familie. E vorba de o maladie, nu de suprasolicitare sau aspecte legate de volumul de muncă. Este adevărat că, în general, în sistem avem o problemă cu arderea profesională, însă în acest caz vorbim despre probleme grave de sănătate, de lungă durată, care au avut un caracter complicat și au dus la această situație nefericită”, a precizat ministrul Educației din Republica Moldova, scrie Ziarul de Gardă.

Ce spune ministra Sănătății

Totodată, ministra Sănătății din Republica Moldova, Ala Nemerenco, a menționat că tânărul a beneficiat de îngrijiri medicale specializate la Chișinău.

„Ministerul Sănătății i-a acordat pacientului întreg volumul de asistență medicală într-o instituție de nivel republican din Chișinău. Alte informații, ce țin de confidențialitatea actului medical, nu pot fi făcute publice”, a declarat Ala Nemerenco.

Sergiu Opaeț a fost internat și s-a stins din viață la Institutul de Pneumologie „Chiril Draganciuc”, iar anunțul despre moartea sa a fost făcut duminică, 26 octombrie, de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), unde acesta era masterand.

Unele surse spun că tânărul a fost spitalizat cu o boală la plâmâni

În timp ce și directoarea Institutului de Pneumologie „Chiril Draganciuc”, Doina Rusu, a declarat că motivele care au precedat decesul lui Sergiu Opaeț reprezintă un secret medical și nu pot fi dezvăluite decât de părinții acestuia, dacă au primit acordul profesorului, alte site-uri de știri din Republica Moldova citează apropiați ai tânărului și spun că acesta a murit "din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical".

„Am tot văzut astăzi cum toate știrile s-au umplut de discuții despre „burnout”, adicătelea: arderea profesională, ca și cum asta ar explica totul.

Ei bine, ia mai duceți-vă voi cu burnout-ul vostru acolo unde îi trimitea Sergiu pe toți! 

Sergiu nu a murit de burnout. Era spitalizat din 3 octombrie, cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul curant nici nu a trecut pe la el. A ajuns la Terapie Intensivă abia cu câteva ore înainte de a pleca dintre noi.

Așa că, nu ministrul Educației ar fi trebuit să iasă astăzi la rampă, ci ministrul Sănătății — căci acolo, nu în școală, s-a stins un om lăsat fără sprijin”, se arată într-un mesaj postat pe rețelele sociale, scrie Unimedia.

Astfel, în timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, și apropiați ai tânărului neagă posibilitatea ca acesta să fi murit din cauza burnout-ului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
burnout
Sergiu Opaet
profesor
mort
deces
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Alegeri București, 7 decembrie. Cătălin Drulă promite un București ca Viena
Publicat acum 27 minute
Kelemen Hunor spune că „a fost ciuruit” pe tema pensiilor magistraților. Legea, blocată până la motivarea CCR
Publicat acum 27 minute
Grindeanu îi cere lui Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Lovește direct în interesele strategice ale României"!
Publicat acum 34 minute
Pentagonul, deranjat de filmul „O casă de dinamită”. Este America atât de vulnerabilă în fața unui atac nuclear? - VIDEO
Publicat acum 39 minute
Câini albaștri la Cernobîl. Imaginile care au făcut înconjurul planetei - Video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 32 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat acum 12 ore si 52 minute
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close