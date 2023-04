Maia Sandu cheamă oamenii la Chișinău. A convocat o adunare populară care să confirme vectorul pro-european / video

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a convocat la Chișinău o adunare populară care să confirme vectorul pro-european al țării.

„Vă anunț că am lansat inițiativa de a lansa la Chișinău o adunare a cetățenilor în care să spunem lumii că noi suntem europeni și că aceasta e cale aleasă de noi. Să dăm răspuns celor care întreabă ce vor moldovenii, un răspuns răspicat și clar. Să se audă vocea noastră, a celor mulți, vocea poporului nostru.

Adunarea națională „Moldova Europeană“ va fi organizată la 21 mai în Piața Marii Adunări Naționale. Vocea fiecăruia va cimenta calea noastră europeană. Vin cu un îndemn către toți, oameni care lucrează pământul, profesori, studenți, ONG-uri, antreprenori, oameni de culturi, angajații sectorului privat și angajați publici: Împreună să sprijinim visul nostru comun! Să demonstrăm că noi vrem pace, vrem ca Uniunea Europeană să fie la noi acasă, așa cum ne-am adunat când am cerut Independența și am obținut-o, așa cum ne-am adunat când ne-am apărat democrația și am rezistat în cele mai grele timpuri. Așa să ne adunăm și acum“, a spus Maia Sandu.

