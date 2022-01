Idee pentru masa de prânz când ții dietă. Cori Grămescu, rețeta: Totul a fost gata in 30 de minute

"Masa de prânz, acasa. Fasole verde, cartofi cu turmeric la cuptor, muschiulet de porc glazurat cu miere, cimbru și usturoi. 650 de kcal și o combinație absolut delicioasa. Legumele sunt gătite la cuptor, iar mușchiulețul l-am rumenit in tigaia antiaderenta și apoi l-am copt in cuptor. Totul a fost gata in 30 de minute", a scris Cori Grămescu pe Facebook.

Și, dacă îți dorești și o plăcintă dietetică, tot Cori Grămescu propune o rețetă sățioasă.

"Rețetă dietetică de plăcintă te salvează ori de câte ori ai chef să mănânci ceva bun și gustos, dar sărac în calorii și bogat în proteine. O recomand în procesele de slăbire pentru că ține de foame, dar o puteți face și pentru cei dragi.

Ingrediente pentru 12 porții:

2 kg spanac verde, proaspăt 12 ouă

500 de g feta sau telemea dietetică

6 pâinici dakos sau 100 g de fulgi de hrișcă

5-8 roșii cherry tocate cuburi

ceapă

Preparare

Cele 2 kg de spanac se spală bine și se aleg frunzele. Înainte de gătire, frunzele de spanac trebuie scurse bine. Puteți folosi un uscător de salată cu centrifugă pentru a reduce cantitatea de apă de pe frunze. Se curăță și se taie cubulețe 4-5 cepe albe. Într-un vas încăpător se înăbușă ceapa în puțin ulei de măsline, apoi se adaugă frunzele de spanac rupte cu mâna în bucăți mari. Se adaugă treptat și se lasă să se gătească la temperatura mică.

După ce toate frunzele de spanac sunt înmuiate și înăbușite se închide focul și se lasă cu un capac deasupra încă 2-3 minute, ca să își lase apa. Apoi se scurge compoziția în sită, lăsând să curgă în chiuvetă zeama de la spanac. Batem cele 12 ouă cu o furculița, pentru omogenizare,brânza telemea light sau feta light se da pe răzătoarea mare și se încorporează în amestecul de ouă. Iar pentru a înmuia dakos-ul avem nevoie de câteva roșii cherry tocate mărunt, amestecate cu oregano, ulei de măsline și zeama de lămâie, dar și puțină apă. La fel procedăm și cu fulgii de hrișcă. Când se înmoaie, stoarcem pâinea sau fulgii de hrișcă de zeamă și amestecăm cu oul bătut amestecat cu brânză rasă.

Într-un vas de ceramică tapetat cu hârtie de copt turnăm compoziția de spanac înăbușit și scurs amestecat cu ouăle bătute, brânză rasă și hrișcă înmuiată cu roșii cherry, apoi potrivim de gust: dacă mai simțim nevoia adaugăm un praf de sare, chilli, usturoi uscat și capere mărunțite. Tava se bagă la cuptorul încins la 160 de grade și se lasă până se încheagă ouăle. Dacă nu ținem neapărat dietă, pe deasupra plăcintei presărăm un amestec de pesmet cu brânză maturată (graviola) dată pe răzătoare", a explicat Cori Grămescu pe Facebook.

