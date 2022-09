Desert bestial din doar 4 ingrediente: fără cuptor și fără zahăr. Îți va schimba viața

Un desert este întotdeauna o idee excelentă, dar dacă nu vrei să stai prea mult în bucătărie? Cu siguranță o idee ar fi să prepari un desert rapid, dar delicios.

Un desert făcut fără cuptor, cu mai puțin de cinci ingrediente, fără zahăr și delicios este soluția perfectă.

Dulcele este excelent și pentru cei mici, deoarece nu are zaharuri adăugate, în schimb are fructe. Desertul de ciocolată este sărac în ingrediente și are un procedeu simplu de preparare.

Ingrediente pentru 6 persoane:

300 grame banane,

300 grame de făină de cocos,

300 grame de ciocolată neagră,

200 grame de spelta (orez, grâu sau orz umflate).

Modul de preparare

După cum puteți vedea lista de ingrediente este foarte săracă și nu conține zahăr. Desertul de banane și făină de cocos este suficient pentru a satisface pofta de dulce.

Curățați bananele și zdrobiți-le cu o furculiță până obțineți un amestec cremos. Adăugați făina de cocos și amestecați. Rupeți grosolan ciocolata neagră și topiți-o în baie de abur, până când crema este uniformă și lucioasă. Opriți aragazul și așteptați ca ciocolata să se răcească.

Amestecați ciocolata cu compoziția creată anterior, apoi adăugați o parte din cerealele umflate pe care le-ați ales. Aluatul este gata, trebuie doar să-l dați la frigider să se răcească.

În acest moment aveți două posibilități: prima este să turnați aluatul într-o tavă, acoperită cu hârtie de copt și să îl întindeți uniform sau să-l împărțiți în boluri de o singură porție.

După câteva ore, când desertul s-a solidificat, îl puteți servi oaspeților. Pentru decorare puteți folosi boabele de cereale rămase sau fructe uscate. Poftă bună!

BONUS. Tort din morcovi, un desert spectaculos pentru o cină cu prietenii

Tortul cu morcovi este unul dintre deserturile preferate pentru o petrecere de weekend sau o cină cu prietenii.

Ingrediente pentru blat:

făină - două pahare și jumătate,

praf de copt - 2 linguri,

sare - jumătate de linguriță,

scorțișoară - 2 lingurițe,

nucșoară - un sfert de linguriță,

ouă - 4 bucăți,

ulei vegetal - un pahar,

sos de mere neîndulcit - 1 pahar,

zahăr brun - 1 pahar,

zahăr granulat - 1 pahar,

morcovi ras - două pahare și jumătate,

nuci tocate - 1 pahar.

Pentru cremă

unt - o jumătate de pahar,

cremă de brânză - 200 grame,

zahăr pudră - 4 grame,

esență de vanilie - 1 linguriță.

Modul de preparare

Preîncălziți cuptorul la 180 de grade. Ungeți cu ulei formele pentru blat. Tapetați fundul formelor de copt cu hârtie de pergament. Amestecați într-un castron faina, praful de copt, sarea, scorțișoara și nucșoara. Într-un alt castron, amestecați ouăle, untul, sosul de mere și cele două tipuri de zahăr.

Mixați cele două compoziții până se omogenizează. Morcovii rași se amestecă cu nucile pisate și se adaugă în aluat. Aluatul se toarnă în tăvile pregătite. Blatul se coace timp de 30-35 de minute.

Lăsați, apoi, blaturile să se răcească în tavă timp de 10 minute, apoi treceți un cuțit pe marginile tăvilor și răsturnați-le pe o farfurie. Lăsați blaturile să se răcească complet.

Cum se face crema



Puneți unul și cremă de brânză într-un mixer și amestecați până când compoziția devine pufoasă, circa trei minute. Se adaugă zahărul pudră și esența de vanilie și se amestecă până nu mai sunt cocoloașe. Asamblați tortul, ungând fiecare blat cu cremă. Poftă bună!

