Cum scapi de BURTĂ. 4 REGULI simple pe care trebuie să le respecți

Pandemia de COVID-19 a venit la pachet cu kilograme în plus și cu fluctuații de greutate pentru majoritatea oamenilor.

Institutul American al Stresului confirmă că există o legătură între cortizol, hormonul de stres și creșterea în greutate sau apariția grăsimii în zona abdominală.

Burta, mai exact, care este și un factor de risc crescut pentru diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și chiar anumite cancere, dar și a sindromului metabolic, potrivit csid.ro

Cum să scapi de burtă. 4 pași simplu

1. Proteine, fibre și grăsimi sănătoase

Cel mai bun mod de a scăpa de burtă este prin diminuarea consumului de alimente procesate, in special carbohidrați rafinați și zahăr. Asta nu înseamnă că nu vei mai putea mânca niciodată ceea ce-ți place, dar cercetările publicate în Journal of Nutrition arată că renunțarea la carbohidrați duce la pierderea grăsimii. Adaugă mai multe proteine în dietă, cereale integrale și grăsimi sănătoase.

2. Renunță la alcool

Dacă după fiecare masă ai obiceiul de a consuma câte un pahar de vin, să zicem, renunță la acest obicei. Prea mult alcool este asociat grăsimii de pe burtă, iar cantitatea contează foarte mult.

3. Bea multă apă

Hidratarea este esențială și importantă pentru sănătate. Nu există o asociere directă între apă și scăderea în greutate, dar în urma consumului de apă rămâi alert, plin de energie și temperatura și digestia se reglează mai ușor.

4. Fă sport și ai grijă la somn

Nu doar alegerile alimentare sunt importante în această ecuație. Sportul la rândul lui te ajută să scapi de burtă. Nu, nu trebuie să faci numai abdomene. Dieta, sportul consistent, odihna, toate acestea ajută în acest proces.

Nicoleta Voica, DIETĂ. Cum slăbești 17 KG în 7 luni. Cele TREI ingrediente care te SCAPĂ de grăsimea din pandemie

Artista a dezvăluit că din cauza pandemiei de COVID-19, la fel ca majoritatea oamenilor din întreaga lume, s-a îngrășat foarte mult, iar când și-au dat seama, ea și soțul ei au decis să-și schimba stitlul de viață radical.

Cele trei ingrediente care i-au ajutat să-și schimbe radical stilul de viață:

În primul rând și-au schimbat alimentația, eliminând din farfurii tot ceea ce are multe calorii.

În al doilea rând, au început să facă multă mișcare, stabilindu-și un minim de 6000 de pași pentru ea și 10.000 pentru el în fiecare zi, monitorizați cu ajutorul aplicațiilor de pe telefonul mobil.

"Când te apuci de lăutărie și de evenimente, cu nutriția mai pe planul doi, dar trezindu-mă cu 17 kilograme în plus în pandemie, am zis să ne apucăm de treabă. Acum 7 luni am luat decizia. Ne-am apucat să facem minim 6000 de pași, Nicoleta, respectiv 10.000 de pași eu. Ne-am apucat să ne echilibrăm alimentația, am introdus suplimenții corespunzători. Nicoleta a început să se odihnească mult mai bine", a declarat soțul Nicoletei Voica, Alin Voica Bagiu, pentru Antena Stars.

Astfel, aplicând această rețetă, cei doi au reușit să scape de surplusul de kilograme căpătat în perioada pandemiei.

Care este al treilea ingredient. Motivație pentru românii aflați în aceeași situație cu ei

Al treilea ingredient al celor doi soți a ținut de motivație.

Astfel, Nicoleta și Alin Voica au luat decizia să creeze un grup de Facebook, care a ajuns la peste 5.000 de urmăritori, în care povestesc tot ceea ce fac și în care-i ajută cu sfaturi și pe alți oameni care vor să scape de kilogramele în plus.

Nicoleta Voica organizează inclusiv tombole cu premii pentru a-i încuraja pe fani să le urmeze exemplul.

"Am zis că n-ar fi rău să nu fim singuri în tot procesul ăsta și am făcut un grup pe Facebook, ce se numește Maratonul perseverenților. (...) Nu mai suntem singuri, sunt vreo 5000 de oameni care ne urmăresc, ne împărtășesc ceea ce fac. Unii dintre ei au și achiesat la stilul nostru de viață și premiile pe care le pregătim sunt în proporție de 90% pentru ei", a mai spus soțul interpretei la Antena Stars.